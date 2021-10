Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e il bacio sfiorato con Soleil: guai per Lulù

All'interno della casa del Grande Fratello Vip si delinea un triangolo tra Manuel Bortuzzo, Lulù e Soleil. Dopo aver messo in chiaro le cose con Lulù, Bortuzzo si è avvicinato sempre di più all'altra coinquilina. Manuel e Soleil si scambiano coccole, effusioni e per poco, a causa di un gioco della produzione non si sono baciati. La sintonia, dunque, resta innegabile ed è una doccia fredda per Lulù.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI GF Vip, momento piccante tra Manuel e Soleil: «Stavo per... GF VIP GFVip, Manuel e la lettera dell'ex fidanzata. La reazione (poco... GF VIP GF Vip, Manuel e Lulù cosa stanno facendo sotto il piumone?... LA SORPRESA Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si alza in piedi e cammina: la... LA REAZIONE GFVip, la 'principessa' Lulù dopo la lettera della ex... INTIMITA' GFVip, Amedeo Goria a letto con un trans: «Alla fine questa...

LEGGI ANCHE

Lapo Elkann ha sposato Joana Lemos: il matrimonio (blindato) in Portogallo

GFVip, Manuel Bortuzzo e Soleil

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è messa dietro a Manuel, abbassandosi all’altezza della sua sedia imitando Lulù e le sue attenzioni soffocanti. Lui si è voltato di scatto, scoprendo che alle sue spalle non c’era Lucrezia bensì Soleil: «Stavo per baciarla… mi stava venendo istintivo, così vicina!».

GFVip, Manuel Bortuzzo e Lulù

Eppure Soleil riagganciando i rapporti con Lulù le aveva dato qualche consiglio su come fare con Manuel: «Fatti desiderare un attimo, gioca ancora un po’. È ovvio che è uscito allo scoperto il fatto che siete presi l’uno dell’altro, però tu fai finta che non sia così e fidati che funziona». Parole che hanno riempito la Selassié di gratitudine: «Ti voglio bene, non so perché avevamo litigato».

Grande Fratello Vip, il confronto tra Manuel e Lulù

Nonostante la vicinanza di Soleil, Manuel e Lulù hanno continuato a chiacchierare e a confrontarsi. Bortuzzo teme che fuori dalla casa non ci sia un futuro e che non vuole un'etichetta al rapporto, ma resta sempre nei paraggi. «All’inizio c’era uno scambio di coccole e attenzioni ed era bello. Però forse ho sbagliato io a non pensare che agli occhi esterni potesse essere vista come una cosa giudicabile, una storia, che potessero farla sembrare una cosa che non è. Tu mi hai chiesto come definirci, se amici o altro e io ti ho detto che non c’è bisogno di etichette. Lo ripeto, non è necessario dire che siamo amici o altro. Tu dici che non siamo amici? Ok, ma nemmeno fidanzati, non darci etichette. Da parte tua penso che ci sia un peso più grande per la nostra situazione. Io voglio capire se siamo o meno sulla stessa linea. Non vorrei prenderti per i fondelli. Capiamo se tu provi qualcosa più di me, perché forse è così. Però pensiamo a noi e non a quello che dicono gli altri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA