Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e il videomessaggio al Gf Vip: «Ci sono stato e ci sarò sempre»

Manila Nazzaro al Gf Vip commossa dopo la dedica del fidanzato Lorenzo Amoruso per il suo compleanno. «Amore mio, mi manchi tantissimo. Hai parlato molto di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Dimentica, andiamo avanti, siamo una famiglia e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono stato e ci sarò sempre», dice l'ex calciatore in un videomessaggio. E a sorpresa nel finale si aggiunge il saluto dei figli di Manila.

LEGGI ANCHE

GFVip, Samy Youssef risponde a Jessica Selassiè: «Talmente falso che...». La frecciatina social

LEGGI ANCHE

GF Vip, Miriana Trevisan chiarisce le sue intenzioni dopo il bacio a Nicola Pisu. Ma lui non la pensa così

La gravidanza interrotta per Manila Nazzaro è stata, come è ovvio, un dolore immenso raccontato tra l'altro nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin. Lei e il compano desideravano molto un figlio. «Sarebbe stato il frutto di una ripartenza», aveva spiegato Manila. Ora è proprio Amoruso a chiederle di cancellare il passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA