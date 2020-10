Manila Nazzaro , il dramma segreto a Verissimo : «Ho scoperto un carcinoma all'utero». Silvia Toffanin commossa. Oggi, l'ex concorrente di Temptation Insland è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato un momento molto delicato della sua vita. Dalla separazione dall'ex marito Francesco Cozza alla scoperta della malattia.

«Quella con Francesco - spiega commossa Manila - è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo. Il momento più doloroso è stato realizzare che in realtà c'erano tante bugie alla base. Sono stata male, nel 2016 il giorno del mio compleanno lui non venne e io l'ho lasciato. Poi ho scoperto che mentre eravamo in fase di separazione, lui aveva avuto già un altro figlio».

E continua: «C'eravamo già allontanati nel 2013, quando ho scoperto di avere una malattia autoimmune alla tiroide, la sindrome di Basedow. Mi hanno operato e tolto la tiroide. Ho perso la voce, ero completamente afona e ho temuto di non poter lavorare più. Ero ingrassata tanto. Ho affrontato tutto da sola, tra di noi c'erano tanti silenzi e cose non dette».

Manila Nazzaro poi racconta il momento più duro: «Quando ho scoperto che lui aveva avuto un altro figlio, ho scoperto di avere un principio di carcinoma all'utero. La prevenzione mi ha salvato. Ho perso anche il lavoro a Mezzogiorno in Famiglia. Il 2017-2018 è stato un anno durissimo. L'ho superato grazie ai miei figli e al mio compagno Lorenzo Amoruso. Ora sono felice, mi ha chiesto di sposarmi».

