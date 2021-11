Maneskin, data zero del tour a Pesaro il 27 gennaio. Ecco quando e dove acquistare i biglietti

PESARO - Lo hanno ufficializzato da pochissimo: la data zero del tour 2022 dei Maneskin sarà a Pesaro il 27 gennaio 2022 alla Vitifrigo Arena. E' la band più popolare del momento, che in un 2021 eccezionale ha conquistato una ribalta mondiale dopo la vittoria al festival di Sanremo arrivando e all'Eurovision Song Contest a vincere il premio di Mtv Europe e ad aprire la tournée dei Rolling Stones negli Stati Uniti.

La data marchigiana si aggiunge a quelle già annunciate, e tutte sold out, di Bologna, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Bari, Roma e Verona. I biglietti saranno disponibili da lunedì 29 novembre alle 11 su TicketOne e Vivaticket Italia.

Immediata la soddisfazione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, che in un post sui social, scrive: «Sarà un grande onore ospitare nella nostra città i #maneskin, dopo il loro grande successo internazionale in giro per il mondo scalando le classifiche di ogni Paese. Un grande traguardo. Un grande evento all'interno della bellissima Vitrifrigo Arena!».

