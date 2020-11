Maneskin, Damiano e Victoria positivi al Covid: «Rimanete distanziati e usate le mascherine»

Damiano e Victoria dei Maneskin sono positivi al Covid. Lo hanno annunciato loro stessi sui social: «Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento». La band romana, tra l'altro, due giovedì fa era stata ospite di X Factor.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO SU IG Iva Zanicchi positiva al Covid, come sta: «L'ho attaccato... LE STORIE Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid: lei si riprende su... IL REGISTA Gabriele Salvatores malato di Covid, non sarà alla proiezione... CONTAGIATA Camila Raznovich positiva al Covid, l'annuncio su Instagram:... IL GIORNALISTA Gf Vip, Paolo Brosio: «Ho avuto il Covid, ho visto la gente...

«Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia - hanno scritto su Instagram - per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati. È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti. Rimanete distanziati e usate le mascherine. Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa».

Ultimo aggiornamento: 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA