Måneskin in concerto a Pesaro, ci siamo. E Victoria festeggia in modo particolare il nuovo album

PESARO - Parte da Pesaro, dove tutto ebbe inizio, il tour dei Måneskin. Appuntamento è per giovedì 23 febbraio, alle 21, alla Vitrifrigo Arena. Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria) saliranno sul palco pesarese all'interno del palazzetto che, l'11 e 12 giugno 2017, li vide protagonisti delle selezioni di X-Factor Italia, undicesima edizione, con il loro primo successo: Chosen.

Il ritorno

Ora tornano quasi 6 anni dopo con decine di riconoscimenti (nazionali e internazionali), concerti sold-out, il palco condiviso con il Rolling Stones, Sanremo ormai di casa (dopo averlo vinto), l'Eurovision e l'avventura Usa con svariati titoli agli Mtv Music Awards. Pesaro sarà la data zero del tour (rimandata per il Covid) che poi toccherà diversi palazzetti in Italia. Biglietti esauriti da tempo (anche se sui social alcuni hanno rimesso in vendita i preziosi tagliandi). Nel tour spiccano le 4 date di fila al Forum di Assago e, dal 16 luglio in poi, i concerti negli stadio: Trieste, Olimpico (2 date) e San Siro (2 date) quelli per ora in programma. Si annuncia blindatissimo il loro soggiorno breve pesarese.

L'album

Intanto, come passano l'attesa prima della tempesta perfetta sul palco? Victoria si è tatuata. Forse per festeggiare un mese esatto dall'uscita del nuovo album RUSH! «Non vediamo davvero l'ora di suonarla dal vivo in tutta Europa durante il nostro #LoudKidsTour! Quale canzone vi piacerebbe sentire di più dal vivo??» hanno chiesto i 4 sulla loro pagina Instagram ufficiale.