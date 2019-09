Mamamia, che estate E sabato ingresso libero per tutti: il programma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Che estate al Mamamia. Se ci fermiamo a pensare alla grande stagione che sta volgendo al termine, ci vengono i brividi. Artisti di fama nazionale e internazionale si sono alternati sul palco immerso nei 10 mila metri quadrati di giardino.Dai Random Party ai live di Gemitaiz, Rkomi, Margareth Menezes, Gazzelle, Alicante, Motta, Fast Animals And Slow Kids, Luché. Insomma, un’altra estate che resterà negli annali per il club più underground della regione.Ma dopo la festa di chiusura di sabato scorso che ha fatto scatenare migliaia di persone, il Mamamia ha deciso di regalare ai suoi tantissimi fan una data extra, completamente gratuita per tutti. Il giusto segno di riconoscenza verso tutti i ragazzi che hanno sempre scelto il club più underground della regione come meta di divertimento del sabato notte.Sabato 21 settembre ingresso libero per tutti (con consumazione obbligatoria). Ultima possibilità, quindi, per scatenarsi sotto le stelle nell'immenso giardino di 10 mila metri quadri. Il titolo della serata? Ovviamente Freedom.E come ogni anno di questi tempi, torna alla ribalta il nostro slogan che racchiude sempre il nostro spirito alla perfezione: libero pensiero, libertà d'azione, libertà di parola, libertà dalla droga, libertà dall'alcool, parole in libertà, spiaggia libera, tempo libero, mente libera, corpo libero, liberi tutti, battitore libero, libero amore, libertà religiosa, via libera, radio libera, libertà conquistata, libertà di stampa... Conquistare la libertà! Insomma, libertà in tutte le sue forme.L’ultimo e definitivo party nel giardino del Mamamia vedrà in sala indie gli inossidabili Simone Xsky, Andrea Bartoccini e Andrea Mercurio. Nell’ambiente afro le colonne portanti di questo genere: Fabrizio Fattori, Tium, Alpha e Jack. Come al solito La Regina farà scatenare tutti con la sua musica trash e commerciale, ma anche gli amanti della musica house e techno avranno pane per i loro denti nella sala Metal Barrels con David Scaloni e Klen. Infine, ci si scatenerà con la migliore rap e hip hop grazie a Frankie di Palma, Nich, Mr. Kevin, la Badass Crew e Nueva Era.Ovviamente anche per questa serata, così come per tutto l’anno, sono previsti bus navetta dalla stazione di Senigallia per tutta la notte, sempre per disincentivare l’uso delle auto proprie e ridurre quindi i rischi legati alla guida notturna.