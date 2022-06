Malika Ayane: «Cesare Cremonini? Gli voglio un bene pazzesco»

Malica Ayane a cuore aperto durante un'intervista ricorda la sua relazione con Cesare Cremonini. «Ci siamo conosciuti al Quirinale. È il più bravo di tutti e gli voglio un bene pazzesco. Ma con gli uomini sono stata sempre fortunata», racconta al Corriere della Sera, chiarendo di avere un ottimo rapporto con il suo ex verso il quale nutre sincera stima e affetto.

La cantante ricorda le sue origini e racconta la sua carriera: «Crescere in periferia mi ha insegnato che la povertà deve essere trattata con cura, in modo decoroso». Figlia di una madre italiana e di un padre marocchino spiega come questo connubio abbia influenzato molto la sua vita: «In Italia ero la marocchina, in Marocco l’italiana. Ho passato una vita da aliena: fino a quando ho messo piede al Sud e ho pranzato con una famiglia meridionale. A Bari vecchia mancava solo la Medina, ma c’era tutto quello che faceva parte della mia storia familiare: l’accoglienza, la condivisione, il chiasso».

Malica spiega come per lei la musica abbia avuto un potere terapeutico e come la sua gavetta sia stata lunga e difficile, anche se alla fine ce l'ha fatta. Ricorda la prima volta che ha cantato nella caffetteria in cui lavorava come cameriera, quando ha dovuto sostituire una cantante che non era potuta venire perché malata. Fu un'esperienza particolare ma così ottenne il suo primo contratto.

