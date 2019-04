Malena alle Iene lo scherzo con la pornostar fa il giro del web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scherzo, in tv, alle, con l'attrice pornograficanei panni di protagonista. Dopo Nina Moric e Taylor Mega, la trasmissione ha combinato un appuntamento tra Malena e tre single. Si parte con Francesco, 34 anni. Quando capisce chi ha davanti, però, inizia a tremare.Poi c'è Andrea, 36 anni. Anche a lui mostra uno dei suoi video per far capire chi è. “Quindi il massaggio me lo fai lo stesso?”, le chiede. Lei si spoglia e inizia il massaggio che poi ricambia. Infine ecco Giuseppe, 28 anni. Appena la vede, la riconosce. Lei nuda si fa ricoprire di pellicola trasparente, ma sul più bello spunta l'inviata della trasmissione televisiva.