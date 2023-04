Da Villa Bianchi un viaggio esperienziale alla scoperta dei vigneti di Umani Ronchi, il presidente Bernetti: «Il vino è una leva per il turismo»

MAIOLATI SPONTINI - Da Villa Bianchi, cuore pulsante di Umani Ronchi in cima a una collina a Moie di Maiolati, inizia il wine tour alla scoperta della storica azienda vitivinicola della famiglia Bianchi-Bernetti nata nel 1957 e da più di 20 anni a conduzione biologica. A bordo di una Land Rover gli ospiti sono stati guidati in un viaggio esperienziale nei vigneti dove oltre 60 anni fa ha avuto inizio il progetto enologico di Umani Ronchi. Ad accompagnarci l'esperto agronomo Luigi Piersanti, il responsabile dell'accoglienza Andres Ariza e la responsabile della comunicazione Francesca Pagnoni.

Dai vigneti intorno a Villa Bianchi, la casa colonica di famiglia (la madre del presidente Michele Bernetti è Annalisa, figlia dell'ingegnere anconetano Roberto Bianchi) arriviamo fino alle Vecchie Vigne in contrada Busche a Montecarotto, una zona molto fresca e caratterizzata da una grande biodiversità, dove si trovano viti con oltre 50 anni di età. Al ritorno ad accoglierci nella zona degustazione il padrone di casa, il presidente Michele Bernetti. «Uno degli aspetti piacevoli del mondo del vino - esordisce - è quello di essere prodotto in territori molto belli. La visita delle terre di produzione lo consideriamo così un fatto molto importante. Il vino poi è una leva per il turismo, uno dei principali motivi per cui vengono da ogni parte del mondo in Italia. Qui, sotto questo aspetto, siamo all'inizio e abbiamo molto margine di crescita». Una ultima riflessione sul Verdicchio non poteva mancare anche se Umani Ronchi produce anche Rosso Conero e Montepulciano. «Il Verdicchio - sottolinea Bernetti - ha grande personalità, è un bianco non banale ed è su questo aspetto che dobbiamo lavorare». Una curiosità benaugurante: il Plenio , Verdicchio riserva Docg classico, di Umani Ronchi è stato assaggiato anche da Papa Francesco durante il volo Alitalia nella sua prima visita apostolica a Rio.