Mahmood torna a X Factor 2019 e lancia una frecciatina: «La fortuna non esiste»

Mahmood

Ultimo aggiornamento: 22:14

. Dopo Sanremo la carriera di Mahmood è esplosa, ma non tutti forse ricordano che ha partecipato a X Factor 6 nell'edizione del 2012, a sceglierlo fupartecipò a X Factor 6 nel 2012 come Alessandro Mahmoud, scelto da Simona Ventura uscì prestissimo dal talent, durò solo una settimana, ma da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Nella quinta puntata di X Factor 2019 Mahmood torna su quel palco da super ospite cantando la sua ultima hit "Barrio". Al termine della performance Alessandro Cattelan si complimenta con lui affermando che è la dimostrazione che se uno ha talento anche se non vince X Factor alla fine viene fuore. «Sono qui per dirvi che, bisogna impegnarsi», risponde il cantante che si prende così una bella rivincita.