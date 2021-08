Incendio a Milano, Mahmood tra i residenti del palazzo in fiamme: «Tra i primi a fuggire dal rogo»

Tra i residenti fuggiti dal rogo c'era anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019.

Il cantante abita nel palazzo in via Antonini a Milano distrutto dalle fiamme questo pomeriggio. Lo hanno confermato alcuni residenti. «Lo vedevamo sempre», ha detto una ragazza.

Mahmood tra i primi a fuggire dal rogo

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Mahmood e l'incendio di Milano, il cantante tra i residenti del... IL ROGO Incendio a Milano, distrutto grattacielo di 15 piani. Famiglie... L'ALLARME Milano, incendio in un palazzo di via Antonini: lo scheletro dello...

Da quello che hanno spiegato i soccorritori il cantante Mahmood che abitava al nono piano della torre andata a fuoco a Milano sarebbe stato tra i primi ad abbandonare l'edificio una volta scoppiato l'incendio. Il cantante si è quindi messo in salvo.

Morgan in diretta

A rivelarlo per primo un altro cantautore, Morgan, che abita nel palazzo di fronte e che ha documentato l'incendio dai primi minuti. «Sono scappato subito, ho sentito il calore in casa. Ci abita anche Mahmood in quel palazzo lì, io sto bene», ha dichiarato Morgan durante una diretta su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA