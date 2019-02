Mahmood vince il Festival di Sanremo. Ecco chi è il cantante di "Soldi"

di Emiliana Costa

con il brano Soldi. L'artista è nato a Milano nel 1992 da una mamma sarda e un papà egiziano. Ha iniziato a studiare fin da bambino. Nel 2012 ha partecipato alla sesta edizione di X Factor nella categoria Under Uomini, guidata da. Ma verrà eliminato alla terza puntata.Dopo quell'esperienza, inizia a scrivere e a produrre suoi pezzi. Nel 2016 partecipa alnella sezionecon il brano Dimentica e si classifica quarto.Ha scritto per altri artisti, partecipando alla composizione di brani come Nero Bali di, certificato disco di platino, Hola die collabora conscrivendo e duettando con lui nella canzone Luna.Lo scorso settembre è stato pubblicato il suo primo EP Gioventù bruciata e in dicembrecon il brano omonimo. Questa vittoria gli concede il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2019,L'uscita del suo primo album d'inediti, intitolato Gioventù bruciata, è prevista per il 1º marzo 2019.