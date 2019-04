Magalli, scuse alla Volpe in un lungo post: «Per una volta mi dispiace»

Giancarlo Magalli chiede scusa ad Adriana Volpe. Il conduttore de I Fatti Vostri, ospite di Non è l'Arena, a Massimo Giletti che gli chiedeva se avesse fatto pace con la collega

Dato che la Pasqua è anche festa di pace vorrei adeguarmi chiedendo scusa ad Adriana Volpe per quella espressione poco felice che mi è scappata domenica durante L'Arena di Giletti

, ha scritto Magalli in un post su Facebook.

Quando vado ospite in trasmissioni televisive chiedo sempre che non si facciano riferimenti alla Volpe e alle nostre polemiche per non rinfocolarle - spiega - Spesso però i conduttori non resistono alla tentazione della domandina a tradimento per suscitare la mia reazione ed io, preso in genere alla sprovvista, cerco di cavarmela in qualche modo, ma non sempre riesce bene

.





«Quando Massimo mi ha chiesto all'improvviso: 'Tu parli con la Volpe?' (Non 'con Adriana Volpe' si badi bene) io ho cercato di cavarmela - scrive Magalli nel post - spiegando che in genere non parlo con gli animali, termine riferito alle volpi (qui l'emoticon della volpe, ndr) e non alla persona. Mi è anche uscito il termine 'bestie', che è ancora più orrendo. Ho anche cercato, lo giuro, di far cancellare quella frase dalla registrazione ma non è stato possibile e Adriana si è offesa. Per una volta ha anche un po' ragione e mi scuso, specificando però che le donne non c'entrano. Ogni volta infatti che si fa una critica a lei questa viene denunciata come una critica a tutte le donne. Perché? Si può voler a volte criticare solo lei senza toccare le altre. Quando le fanno dei complimenti li ritiene destinati a tutte le donne o solo a lei? Ecco, per le critiche è la stessa cosa». «Comunque mi dispiace. Per una volta», conclude Magalli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA