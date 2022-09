Madonna, la “trasformazione” della pop star sconvolge i fan. «Irriconoscibile, gonfia di botox e totalmente rifatta»

Ormai siamo abituati alle follie delle star, ma stavolta, per i follower, Madonna ha veramente esagerato. Volto irriconoscibile e denti ricoperti di diamanti. L'iconica pop star appare così nell'ultimo video postato su Instagram, ma i fan non apprezzano. «Questo è di una bruttezza allucinante». Sulle note di una versione remixata di Hung Up dei Queen of Pop nel testo del video viene taggata anche la giovanissime Takischa, si mostra con un'immagine veramente impattante. L'artista 64enne ha capelli rosa-ramati, sopracciglia sottilissime e incarnato diafano, viso gonfio e inespressivo.

Madonna, l'ultimo video sconvolge i fan

«Di una bruttezza allucinante ! Pensare che un tempo la trovavo bellissima . E non c entra con l’età ma con lo schifo di chirurgia plastica a cui si è sottoposta. Sembra uno di quegli alieni venuti male! Una sorta di demone. Brutta davver !».

Le reazioni social

Ma cosa è successo a Madonna? I fan della popstar italo-americana sono preoccupati e sconcertati. Nelle ultime ore la cantante è tornata protagonista sui social, provocante ovviamente come sempre. La sua immagine stavolta è però diventata virale, e non per la sensualità delle sue forme che mette in mostra, solitamente, con scatti hot che lasciano poco spazio all'immaginazione. A far spavento a tutti i suoi follower è stato infatti il suo volto inquietante. L’artista si è mostrata in primissimo piano, con viso e labbra molto gonfie, occhi quasi chiusi per quanto sono tirati lateralmente, nessuna ruga espressiva e poi denti rivestiti da piccolissimi diamanti. L'incisivo destro è poi rivestito da smalto blu, per dare una nota di colore mat a tutta quella brillantezza accecante. Non proprio l’aspetto più tranquillizzante e rasserenante. Anche per questo in molti si sono scatenati tra i commenti, chiedendole senza troppi giri di parole: «Ma stai bene?». E c'è chi vuole la "vecchia" Madonna. «Sembra che non sei soddisfatta di se stessa, non accetti il ​​suo aspetto normale. Non posso più dire che è bella, non so perché sta facendo tutto questo casino, un motivo ci sarà! Madonna, la tua carriera è brillante, la tua musica parlerà di te, sei già nella storia della musica. Non devi provare niente. Si prega di ESSERE MADONNA».

Il video impazza sui social

Il video che in pochissime ore ha totalizzato 140mila visualizzazioni, è tutto una provocazione. Come se non bastasse la sua immagine che spaventa i follower, la pop star correda il volto di disegnini, baffi, corone e cerchi neri appaiono e scompaiono dal volto della star che nel frattempo si tocca le labbra con unghie lunghe stondate rivestite di anelli e applicazioni varie. «Mi sembri un fenomeno da baraccone ormai, che tristezza il mio mito, Madonna, ridotta così…senza aver saputo accettare la propria età, potevi essere una donna Agee’ stupenda, un esempio di donna matura in forma e naturale ma sei gonfia di Botox e rifatta a bbestia che delusione»