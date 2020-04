Madonna in quarantena annuncia il lutto in un video: «Li ho persi per il coronavirus. Anche la popstar 61enne è in isolamento forzato e ha scelto di condividere ogni giorno con i suoi followers su Instagram una sorta di videodiario della quarantena. Appare dal buio di una stanza e seduta alla macchina da scrivere mentre parla delle sue emozioni. In sottofondo le note di una chitarra. Al giorno nove l'annuncio devastante della perdita di un cugino e due amici, morti proprio a causa del Covid-19.

«Oggi non è stata una buona giornata. Non possiamo sempre avere una buona giornata. Non ho dormito la scorsa notte, neanche un minuto e oggi sono ko... ho solo bisogno, voglio, devo, uscire dal mio corpo», ha spiegato la cantante. L'icona pop ha poi parlato delle sue recenti perdite nelle ultime 24 ore, tra cui suo cugino, il fratello della sua guardia del corpo e il dirigente musicale Orlando Puerta, che ha lavorato su molti dei suoi singoli.

L'artista prova a esorcizzare il dolore così. La scorsa settimana, come ricorda il Mirror aveva annunciato che si sarebbe unita a Bill e Melinda Gates per aiutare la loro fondazione a trovare una cura per COVID-19: «Mi sto unendo allo sforzo della Bill & Melinda Gates Foundation per trovare un farmaco che prevenga o curi il COVID-19. Ne abbiamo bisogno per proteggere i nostri operatori sanitari, i più vulnerabili e tutti i nostri amici e famigliari».

