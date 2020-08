“Zoro”, Vivinetto e Vignola a Macerata aprono la Controra di Musicultura

MACERATA - Riflettori puntati sulla Controra, la settimana del festival, ricca di eventi nel centro storico di Macerata, in attesa delle serate finali di Musicultura all’Arena Sferisterio venerdì e sabato prossimo condotte da Enrico Ruggeri dove si esibiranno gli otto vincitori e i grandi protagonisti della canzone italiana e internazionale tra cui Massimo Ranieri, Tosca, Salvador Sobral (vincitore dell’Eurovision 2017), Antonio Rezza e BandaKadabra venerdì 28 agosto; Francesco Bianconi, Asaf Avidan, Gruppo Ocarnistico Budriese, Bruno Tognolini, Lucilla Giagnoni e i Pinguini Tattici Nucleari nella serata di sabato 29 agosto.

Un ricco menù di appuntamenti per tutti i gusti verrà offerto al pubblico della Controra anche nella giornata di oggi, 25 agosto, ad aprire il sipario alle ore 18 nel Cortile di Palazzo Conventati la giovane poetessa Giovanna Cristina Vivinetto, un viaggio tra le pieghe della poesia condotto da Ennio Cavalli. Giovanna Cristina Vivinetto è nata a Siracusa nel 1994, laureata in Filologia moderna, nel 2018 con la raccolta d’esordio Dolore minimo, il primo libro che ha affrontato in poesia la tematica della transessualità in Italia, ha ottenuto molti riconoscimenti, tra cui il Premio Viareggio Rèpaci Opera Prima, il Premio Alda Merini e il Premio under 35 “Terre di Castelli”. E’ di quest’anno la sua seconda raccolta di poesie “Dove non siamo stati” che verrà presentato a Macerata in occasione del Festival.

Alle 18,30 l’appuntamento è con il critico musicale e giornalista di Rai Radio 1 John Vignola nel Cortile del Comune di Macerata che racconterà al pubblico “Le 70 vite di Sanremo, ovvero come il Festival, ogni anno, eterna se stesso”. Alle ore 21 in Piazza Vittorio Veneto Diego Bianchi noto anche con lo pseudonimo di Zoro in “La versione di Zoro” Una voce fuori dal gregge, conduce la giornalista Fiamma Sanò. Diego Bianchi, amato comico e giornalista romano protagonista del programma “Propaganda live” su La 7, nel 2003 con lo pseudonimo di “Zoro” comincia la sua attività di blogger, fondando il blog “La Z di Zoro” che ha da subito riscosso grande successo. Dal 2007 realizza una rubrica video intitolata “Tolleranza Zoro” che viene inizialmente presentata su youtube e sul suo blog fino ad arrivare in televisione su Rai3 all’interno del programma di Serena Dandini “Parla con me”. Nel 2012 ha fatto parte del programma di Serena Dandini “The show must go off”. © RIPRODUZIONE RISERVATA