Macerata, Concerti di Appassionata con Piovano al Teatro Lauro Rossi

MACERATA - Domani, domenica 20 ottobre, alle ore 18 al Teatro Lauro Rossi di Maceratae gli Archi di Santa Cecilia, con la partecipazione di Paolo Pollastri, aprono la stagione 2019-2020 dei Concerti di Appassionata eseguendo musiche di Mozart, Piovani, Morricone, Rota. Un programma quanto mai affascinante per il primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’ensemble d’archi ceciliano che, fin dal 2013 quando hanno ottenuto un successo clamoroso all’Auditorium di Roma, hanno avviato una collaborazione stabile raccogliendo entusiastici consensi di pubblico e critica ad ogni esibizione. Insieme a Paolo Pollastri primo oboista della medesima orchestra, condurranno il pubblico in un percorso sonoro straordinariamente evocativo. Dalla delicata Buongiorno Principessa alla struggente La vita è bella, colonna sonora dell’omonimo film per la quale Nicola Piovani si è aggiudicato il premio Oscar nel 1999, dal grandioso affresco musicale di Mosé all’intensa Gabriel’s Oboe di The Mission composta da Morricone fino a What Is a Youth, il tema d’amore firmato da Nino Rota e che ha contribuito a rendere celebre il dolcissimo Romeo e Giulietta di