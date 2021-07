Uno speciale di Rai 2 dedicato a Musicultura con il meglio delle serate finali

MACERATA -A distanza di due settimane dal grande successo di pubblico e di critica della XXXII edizione di Musicultura allo Sferisterio di Macerata, stasera dalle 23,30 il festival e Rai 2 offriranno al grande pubblico il meglio delle serate finali in un emozionante speciale.

Condotto dalla brillante coppia composta da Veronica Maya ed Enrico Ruggeri, il programma proporrà le esibizioni live di Subsonica, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Ron, Michele D’Andrea, Irene Grandi e quelle dei quattro protagonisti della finalissima del concorso: Caravaggio (Latina) con Le cose che abbiamo amato davvero; Lorenzo Lepore (Roma) con Futuro; Mille (Velletri) con La radio; The Jab (Ivrea) con Giovani favolosi. Un altro grande “spot” per le Marche, che si aggiunge al traino mediatico che il festival ha svolto nei mesi scorsi in ambito nazionale nella promozione di un’immagine dinamica e propositiva della città di Macerata e del territorio regionale. «La soddisfazione vera - osserva il direttore artistico Ezio Nannipieri - è che queste ricadute promozionali non sono frutto di operazioni estemporanee di marketing, ma hanno solide fondamenta in termini di credibilità di contenuti. Dietro a questi risultati c’è una storia, c’è un sentimento, c’è un modus operandi, c’è il ricordo di Piero Cesanelli, che continuiamo a sentire con noi».

L’intero percorso di Musicultura 2021 è stato un grande successo, una risposta tenace e in piena sicurezza alla pandemia. A cominciare dalle audizioni dal vivo del marzo scorso, al Lauro Rossi di Macerata, dieci giorni consecutivi di musica live, che hanno coinvolto circa 250 musicisti, in piena zona rossa. È mancato il pubblico in sala, in compenso gli spettatori che hanno seguito le audizioni in streaming hanno superato il mezzo milione e dell’evento si parlato e scritto come di un faro di ripartenza per il mondo della musica.

