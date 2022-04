“La sfida” al centro di Macerata Racconta, 48 eventi tra spettacoli, presentazioni, mostre e la prima tappa del tour del Premio Strega

MACERATA - Sarà “La sfida” il tema dell’undicesima edizione del festival letterario nazionale “Macerata Racconta”, dal 2 all’8 maggio prossimi, tra spettacoli, presentazioni, mostre, laboratori, e anche la prima tappa del tour del Premio Strega.

I numeri

Sono 48 gli eventi, circa una sessantina gli ospiti, tra giornalisti, scrittori, editori e personaggi della cultura italiana. Su tutti spiccano i nomi di Serena Dandini e Marco Damilano, Piergiorgio Odifreddi e Daria Bignardi. Ancora Paolo Nori, Jonathan Bazzi, Loredana Lipperini e Andrea Cangini.

«Il tema della sfida – ha spiegato il direttore artistico Giorgio Pietrani – non è inteso in senso negativo, anche se in questo periodo di sfide ce ne sono parecchie: nel festival non si parlerà né di pandemia né della guerra che ha investito l’Europa e di quelle che ci sono nelle altre parti del mondo. A Macerata Racconta parleremo di sfide in senso costruttivo: ci interessano le sfide e le competizioni che dal passato fanno capire i valori per un futuro costruttivo e di sviluppo». Un programma che si snoderà tra dieci diverse location, concentrate principalmente in centro storico.

Il programma

L’8 maggio, giorno di chiusura, arriverà la prima tappa del premio Strega, con la “dozzina di finalisti”, in collaborazione con Bper Banca. Sarà una settimana in cui Macerata Racconta sarà organizzata come un “libro”, fatto di tanti capitoli. L’evento principale della giornata di apertura, il 2 maggio, vedrà protagonista, alle 21,15 lo scrittore fermano Angelo Ferracuti che, con i musicisti Serena Abrami e Fabio Capponi, parlerà di lavoro attraverso i versi di Luigi Di Ruscio. É uno degli otto appuntamenti del “capitolo” de “Le sfide scientifiche, politiche e sociali”. Ne “I duelli”, ci saranno Paolo Nori, che parlerà di Dostoevskij (3 maggio), Luca Briasco che metterà a confronto Stephen King e Joe Landsdale (5 maggio), e Gino Castaldo che cercherà di dire se sono meglio i Beatles o i Rolling Stones (8 maggio). Ne “Le sfide della vita vissuta”, ci sanno, tra gli altri lo scrittore di origini maceratesi Ivan Sciapiconi (7 maggio) e Vincenzo Varagona (8 maggio); nelle “Storie e luoghi di ieri e di oggi” ci saranno cinque appuntamenti, tra cui Loredana Lipperini con Luca Pakarov (7 maggio), solo marchigiani nel capitolo “Marche d’autore”. Ci saranno poi tre performances artistiche, e incontri per i più piccoli, dai 3 ai 12 anni le fasce d’età. Questi eventi per bimbi e quelli dedicati alla formazione, sono organizzati con il Museo della Scuola. E a proposito di scuola, torna anche quest’anno il premio “Macerata Rcconta Giovani”: sono 606 gli allievi che hanno presentato i propri scritti.

I commenti

Alla presentazione ieri mattina sono intervenuti, oltre a Pietrani, anche il sindaco Sandro Parcaroli, che ha ricordato che si «dibatterà di temi di attualità», l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi, che dice che «finalmente torniamo a vivere la città», Domenico Luciani direttore d’area di Bper, Gianluca Tittarelli direttore del centro commerciale Val di Chienti, Marta Brunelli per il Museo della Scuola, il rettore dell’Università di Macerata Francesco Adornato, che ha ricordato che «il festival esprime la pluralità della realtà maceratese». L’assessore regionale Giorgia Latini in un video messaggio ha ricordato «come la lettura aiuta a formare un pensiero critico. Il festival dà prestigio alle Marche».

