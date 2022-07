Musicultura, stasera (23.15) speciale su Raidue con Veronica Maya ed Enrico Ruggeri

Dopo il grande successo di pubblico e di critica della XXXIII edizione di Musicultura allo Sferisterio di Macerata, questa sera alle 23,15 il Festival e Rai 2 offriranno al grande pubblico il meglio delle serate finali in un emozionante special diretto dal regista Duccio Forzano. Una grande visibilità per le Marche, che si aggiunge all’importante traino mediatico che Musicultura ha svolto nei mesi scorsi in ambito nazionale nella promozione dell’immagine città di Macerata e del territorio.

Musicultura stasera su Raidue alle 23,15

Condotto dalla brillante coppia Veronica Maya ed Enrico Ruggeri, il programma di Rai 2 proporrà le esibizioni live di Litfiba, Angelo Branduardi, Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra, Ditonellapiaga, Gianluca Grignani e dello stesso Ruggeri. Con loro sul palco le performance dei giovani artisti vincitori protagonisti del concorso: Emit di Lodi con Vino, Yosh Whale di Salerno con Inutile, Malvax di Modena con Esci col cane e TheMorbelli di Alessandria con Il giardino dei Finzi Contini.