Sferisterio Live chiude con il botto, sarà Zucchero “Sugar” Fornaciari a concludere la rassegna di musica dal vivo il 2 e 3 ottobre

MACERATA - Sferisterio Live chiude con il botto. Sarà Zucchero “Sugar” Fornaciari a concludere la rassegna di musica dal vivo. Il cantautore, bluesman e artista di fama internazionale si esibirà infatti il 2 e 3 ottobre a Macerata. In scaletta i suoi maggiori successi in versione acustica e non poteva dunque esserci location migliore dell’Arena maceratese, con la sua straordinaria acustica, per rendere lo spettacolo ancora più coinvolgente. Un nuovo appuntamento che sottolinea la volontà di fare di Sferisterio Live un “cantiere culturale” a cielo aperto, punto di riferimento per l’intera Regione e tutto il centro Italia”.



«Con un nome importante a livello internazionale continua il programma di Sferisterio Live e questo ci rende molto orgogliosi – ha commentato il sindaco Sandro Parcaroli -. La serata che vedrà come protagonista Zucchero sarà certamente un ottimo coronamento di un cartellone che ha visto salire sul palco dello Sferisterio grandi nomi della musica». Dopo l’annuncio dei concerti al Teatro Antico di Taormina il 20 e 21 settembre e all’Arena di Verona il 24 e 25 settembre), a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti live con Zucchero, tra cui le date del 2 e 3 ottobre allo Sferisterio. I biglietti per i concerti di “Inacustico 2021” sono già disponibili nei circuiti abituali. Per tutte le info www.friendsandpartners.it.

Accompagnato sul palco da Doug Pettibone e Kat Dyson, Zucchero presenterà a Macerata il suo ultimo album “Inacustico D.O.C. & More”, contenente tutti i brani del disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un’inedita veste acustica. Questo è il primo progetto interamente acustico della carriera di Zucchero. Nell’ultimo anno il bluesman, per accorciare la distanza con il suo pubblico, in un periodo di ristrettezze, ha realizzato e pubblicato attraverso i suoi social dei video live acustici: “Canzoni (versioni speciali) per ammazzare… il tempo e il Covid-19”. Nasce così, dalla risposta spontanea e dal grande apprezzamento dei fan, l’idea di “Inacustico D.O.C. & More”.

