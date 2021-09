Serata evento allo Sferisterio con Andrea Bocelli: raccolta fondi per la ricostruzione post sisma con tanti artisti sul palco

MACERATA - La serata è arrivata: “E lucevan le stelle”, l’evento a sostegno del nuovo progetto della Fondazione Andrea Bocelli per la ricostruzione post sisma 2016, si terrà stasera alle ore 21, allo Sferisterio di Macerata. Una serata di musica e solidarietà, per la ricostruzione della sede di San Ginesio dell’Ipsia “Renzo Frau” di Sarnano, in cui sul palco maceratese si alterneranno cantanti, musicisti e ballerini, con brani d’opera ma anche canzoni d’autore, colonne sonore e qualche annunciata sorpresa, per la presentazione di Paolo Notari e Serena Autieri.

Una giornata speciale, in particolare per lo Sferisterio che celebra il suo “compleanno”: l’arena fu inaugurata proprio il 5 settembre 1829, con una partita di palla al bracciale, prima di divenire teatro d’opera nel 1921. Tornando alla serata di oggi, firmata come autore da Davide Corallo, sarà suddivisa in due parti: Paolo Notari presenterà il repertorio operistico e più classico, Serena Autieri avrà il compito di introdurre la sezione in cui a essere protagonisti saranno il mondo dei musical, la musica da cinema, la canzone d’autore. Sul palco saliranno ospiti del calibro dell’etoile Eleonora Abbagnato, del flautista Andrea Griminelli o della cantante Ilaria Della Bidia. Già annunciati e di assoluto rilievo, anche il pianista iraniano formatosi in Italia, Ramin Bahrami, che ama la musica di Bach, o la violinista ucraina naturalizzata italiana, Anastasiya Petryshak. Ancora il cantautore Giovanni Caccamo e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana che sarà diretta da Beatrice Venezi. Ci sono poi i giovani protagonisti dell’Andrea Bocelli Foundation. Tra questi sul palco il soprano Clara Barbier Serrano, il pianista Xing Chang, la sassofonista Eleonora Fiorentini e l’Orchestra di fiati “Città di Camerino”, diretta da Vincenzo Correnti. Le coreografie sono di Kristian Cellini ed è prevista la partecipazione straordinaria dello stesso Andrea Bocelli.



Saranno resi noti oggi i fondi raccolti in questa edizione, che, in accordo con il Commissario straordinario per la Ricostruzione, Giovanni Legnini, come detto saranno destinati alla ricostruzione della scuola di Sarnano. A questo proposito la Fondazione Mediolanum onlus fa sapere di essere pronta a raddoppiare il ricavato della serata fino a n massimo di 50mila euro. «Abbiamo voluto essere nuovamente vicini al territorio marchigiano dopo il supporto ai progetti di Sarnano e Muccia» spiega la presidente della Mediolanum onlus, Sara Doris. Una causa che ha visto molti partecipare e mettersi a disposizione.



«Ringrazio coloro che l’hanno fatto - commenta il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli - non poteva esserci momento migliore per il compleanno dello Sferisterio e per dimostrare la vicinanza della città capoluogo a tutto il territorio, che anche grazie a queste iniziative deve ritrovarsi unito. Andrea Bocelli e la Fondazione dimostrano ancora vicinanza ai territori: l’arte torna ad avere valenza sociale e non solo culturale». Alla serata parteciperanno maceratesi e non. Alcuni sostenitori vicini alla Fondazione di Bocelli hanno scelto di contribuire in modo maggiore, partecipando alla gala dinner di palazzo Buonaccorsi o all’aperitivo allo Sferisterio, in collaborazione con l’Imt (Istituto marchigiano tutela vini) e lo chef stellato Errico Recanati.

