MACERATA - È ufficialmente partito il countdown per le fasi finali di Musicultura 2023: sono stati resi noti i nomi dei 16 finalisti di quest’anno che verranno presentati in un doppio concerto il 4 e il 5 maggio al Teatro Persiani Recanati. Tra loro due marchigiani. Mattia Ferretti con il brano “Sorgono”, è di Mogliano e nelle audizioni live a Macerata ha conquistato la targa Banca Macerata per la migliore esibizione nella sua serata. Ascolano di origine, ma osimano d’adozione, Claudio Caponetti è il secondo marchigiano ad andare in finale, con il brano “Maionese”.



Il concorso



Giunto quest’anno all’edizione numero 34, il concorso dal 1990 scopre, premia e valorizza giovani artisti in grado di contribuire all’evoluzione stilistica e al ricambio generazionale della canzone italiana di qualità. «I 16 finalisti - commenta il direttore artistico del festival Ezio Nannipieri - sono giovani artisti e artiste che con ispirazione, indipendenza, senso di dignità scardinano le logiche industriali della filiera produttiva della canzone, fanno entrare aria pulita in stanze chiuse, ognuno con una propria specificità, spesso imprevedibile». Ai nomi dei finalisti si è arrivati dopo il vaglio di 2226 canzoni arrivate dai 1113 artisti iscritti. I 56 scelti nella prima selezione hanno partecipato alle audizioni live a Macerata. Di fronte a loro la commissione d’ascolto e il pubblico che ha gremito il Lauro Rossi, teatro dei dieci giorni di concerti, o ha assistito alle dirette streaming. Ora cresce l’attesa per i concerti del 4 e 5 maggio: otto per serata, si esibiranno dal vivo e si racconteranno al pubblico, presentati da John Vignola, Marcella Sullo, Duccio Pasqua. Due serate emozionanti che andranno in diretta radiofonica su Rai Radio 1 e vedranno protagonisti anche importanti ospiti.



Le serate



Ad aprire i due concerti sarà il cantautore siciliano Mario Venuti, artista puro, eclettico, che scrive e e canta senza farsi condizionare dalla moda del momento. La sua musica è espressione della sua sensibilità, inevitabilmente condizionata dalla sua passione per i ritmi brasiliani. Se Venuti apre, il giorno dopo, sul palco del Persiani, salirà il cantautore emiliano di Fidenza, Dente (Giuseppe Peveri), che ha recentemente pubblicato un nuovo disco, “Hotel Souvenir”, anticipato dall’uscita del brano “Allergia del tempo che passa”. «Riunire sullo stesso palco – scrive l’organizzazione – giovani artisti agli inizi delle loro carriere e protagonisti della canzone con esperienze importanti alle spalle è un modo concreto per alimentare un sano confronto espressivo intergenerazionale che rientra tra le finalità di Musicultura».



La vetrina



Non solo festival e concorso, perché nella due giorni recanatese sarà presente anche una troupe di Rai Italia che seguirà da vicino questo snodo del concorso. Intanto i sedici finalisti, oltre ad aspirare a essere tra gli 8 vincitori che a giugno si contenderanno il titolo finale, saranno protagonisti con le loro canzoni del Cd Compilation di Musicultura 2023 e andranno su Rai Radio 1. Da sedici saranno otto i vincitori, sei dei quali designati dal Comitato artistico di garanzia in cui troviamo tanti big della musica a partire da Claudio Baglioni, Ron, Giorgia, Enrico Ruggeri, Vasco Rossi, Roberto Vecchioni. Gli altri due verranno scelti da Musicultura. Il vincitore assoluto si conoscerà al termine delle due serate del 23 e 24 giugno allo Sferisterio di Macerata, con il voto dei 2400 spettatori: chi vincerà avrà il premio Banca Macerata di 20mila euro.