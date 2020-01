Ecco “Centodieci è Ispirazione”. Arriva il tour con il comico Ruffini

MACERATA - Arriva oggi, mercoledì 15, alle ore 21 al Teatro Lauro Rossi di Macerata il tour di “Centodieci” con l’attore comico Paolo Ruffini. L’evento si inserisce nel programma “Centodieci è Ispirazione”, il ciclo di incontri che la piattaforma culturale di Banca Mediolanum, con il coinvolgimento di personaggi di successo, dedica al tema dell’ottimismo come forza per superare gli ostacoli e raggiungere i propri obiettivi. Paolo Ruffini presenterà lo spettacolo “Up&Down” incentrato sul tema delle diversità: un happening comico, disobbediente e commovente, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui la relazione con le emozioni, il tempo, la diversità. Attraverso il filtro dell’ironia si indaga l’abilità e la disabilità alla felicità. Una rappresentazione dai connotati surreali e dagli sviluppi inaspettati con una forte connotazione d’improvvisazione. Il progetto UP&Down nasce nel 2015 dalla collaborazione tra Paolo Ruffini e la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, uno straordinario esempio di teatro integrato composta in prevalenza da attori disabili. Lo spettacolo è gratuito previa prenotazione sul sito internet www.centodieci.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA