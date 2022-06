I big Ron e Paoli alla Controra che animerà il centro storico di Macerata aspettando le serate finali di Musicultura

MACERATA - L’omaggio a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo, Ron che ripercorrerà la sua lunga carriera, Elisabetta Dami creatrice di Geronimo Stilton: sono alcuni degli ospiti della Controra che animerà il centro storico di Macerata nella settimana di Musicultura. Dal 20 al 25 giugno, a ingresso libero, ci saranno incontri con autori e recital aspettando le serate finali del festival allo Sferisterio.



Il primo spettacolo, lunedì 20, sarà “Ivan 25”, che Filippo Graziani presenterà in prima nazionale. Ha voluto così rendere omaggio con la sua doppia sensibilità di figlio e di artista alla figura di Ivan, suo padre, geniale chitarrista e cantautore. Sul palco sarà accompagnato dalla Tommy Graziani band, guidata da suo fratello Tommaso, che suona la batteria. «Un’apertura folgorante – la definisce il direttore artistico Ezio Nannipieri – ci saranno due feste gioiose nella centralissima piazza della Libertà nel nome delle espressioni più alte della canzone popolare e d’autore».

Martedì 21 giugno, infatti, toccherà poi a Ron che, accompagnato insolitamente da un’orchestra, suonerà ed eseguirà i suoi più grandi successi, quelli che sono entrati nel cuore degli italiani. Il 23 giugno grande attesa per il lancio di un docufilm dedicato a quello che viene comunemente considerato il padre dei cantautori, Nanni Ricordi. Sarà proiettato, infatti, in prima nazionale “Nanni Ricordi – L’uomo che inventò i dischi”, un docufilm scritto e diretto da Roberto Manfredi, a dieci anni dalla scomparsa del più noto discografico italiano di tutti i tempi. Saranno presenti il figlio, Camillo Ricordi, e per l’occasione arriverà Gino Paoli, uno degli artisti lanciati dalla Dischi Ricordi insieme a nomi del calibro di Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Umberto Bindi, Sergio Endrigo, Luigi Tenco ed Enzo Jannacci.



Dopo aver incantato lo scorso anno il pubblico di Macerata con la storia dell’inno di Mameli, martedì 21 giugno torna l’autore e scrittore Michele D’Andrea che racconterà le curiosità degli inni nazionali del mondo. Spazio ai bambini e famiglie con l’arrivo a Macerata, mercoledì 22 giugno, di Elisabetta Dami, la creatrice dell’eroe intellettuale delle storie per ragazzi, Geronimo Stilton. In attesa di vederli sul palco dello Sferisterio, ospiti delle serate finali di Musicultura, giovedì 23 giugno saranno protagonisti della Controra i Violons Barbares. Si tratta di un trio franco-bulgaro-mongolo, formato da Fabien Guyot alle percussioni e voce, Dimitar Gougov alla gadulka e voce e Dardaanvaarchig Enkhjargal al moorin koohr e all’overtone singing. «Il trio – spiega Nannipieri – con gli strumenti acustici e le voci riesce a spaziare dal rock al jazz, arrivando alla purezza dei suoni word e folk».



Sarà proprio la Controra, come ogni anno, a creare l’attesa e a preparare il clima delle due serate finali di Musicultura, il 24 e 25 giugno. Oltre ai vincitori, che saranno annunciati prossimamente, si conoscono già gli ospiti: dai Litfiba a Ditonellapiaga, dai DakhaBrakha agli stessi Violons Barbares, passando per Manuel Agnelli, Silvana Estrada, Gianluca Grignani, Pilr e Emiliana Torrini & The colorist Orchestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA