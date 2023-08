MACERATA - È già arrivato in Italia, dove ieri a Lignano Sabbiadoro ha tenuto il primo dei sette concerti nel nostro paese: Robert Plant, ex frontman dei Led Zeppelin salirà sul palco dello Sferisterio di Macerata domani, lunedì 28 agosto, alle ore 21, per la seconda data del suo tour, voluta dal Comune e organizzata da Ventidieci.

Il tour

Plant è pronto per l’Italia, tanto che sui social nei giorni scorsi ha scritto: «Oggi siamo in Slovenia, poi arriveremo in Italia. Presentiamo Saving Grace e lo portiamo avanti». A Macerata, infatti, sarà accompagnato dalla band formata innanzitutto dalla voce femminile Suzi Dian, e poi dalle percussioni di Oli Jefferson, il mandolino di Tony Kelsey (anche baritono e chitarre acustiche) e il banjo di Matt Worley, anche alle chitarre acustiche e baritono. Il progetto è partito nel 2019, con concerti a sorpresa in piccoli locali del Regno Unito e Irlanda e nelle note di presentazione dello spettacolo, a cura della produzione italiana di D’Alessandro e Galli, si legge che dalle esibizioni in questi luoghi la band ha attinto a «un repertorio di musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale».

Il folk

C’è tanto folk in Saving Grace, una grande passione per l’ex leader dei Led Zeppelin che, presentando il tour italiano, spiegava anche che è dovuta al fatto che è una musica nata «nelle vicinanze di casa mia. Non saprei dire con esattezza perché mi ci sono appassionato, ma di certo posso affermare che sono felice di poterla ancora portare avanti, dopo gli anni ‘60 e i Led Zeppelin». E sul progetto in sé, Plant ha detto che «Saving Grace è la mia salvezza, mi sta dando momenti stupendi con il gruppo, anche perché c’è molto folk. La nostra ispirazione affonda le radici nella musica antica, in questo progetto posso essere me stesso con tutte le mie caratteristiche. Saving Grace per questo mi sta salvando». Canteranno le loro canzoni, ma anche almeno un brano dei Led Zeppelin. Ha annunciato che eseguiranno “In my time of dying”, «una canzone tradizionale gospel che ha attraversato diversi periodi musicali, cambiando ancora anche dopo la registrazione dei Led Zeppelin: con i Saving Grace abbiamo deciso di riproporla».

Le voci femminili

Insieme ai musicisti l’accompagna la voce femminile di Suzi Dian, si diceva. Non è la prima cantante femminile con cui collabora, prima di lei ce ne sono state altre, come Sandy Denny, il cui ricordo risale «ai Led Zeppelin, eravamo giovanissimi, lei aveva una voce celestiale». O come Patty Griffin e Alison Krauss, con cui ha inciso due album, l’ultimo nel 2021, “Raise the roof”. «L’approccio femminile – ha commentato - è importante, non importa da dove vengono le cantanti o chi siano, dà un tocco di armonia, una sorta di dinamismo. La voce femminile è stupenda». È contento di essere in Italia, e lo scorso mese di giugno, dopo un tweet di Zucchero che invitava a seguire il tour italiano di Plant, aveva detto: «Magari l’incontrerò e perché no, potrei anche cantare con lui».