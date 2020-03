Il Don Juan firmato da Inger slitta una settimana per motivi di produzione dal 21 al 28 luglio

MACERATA - La prima delle due serate di danza che fanno parte del programma del Macerata Opera Festival #biancocoraggio – Don Juan nella nuova produzione firmata da Johan Inger – si sposta per motivi di produzione da martedì 21 luglio a martedì 28 luglio (ore 21). Rimane confermato a martedì 4 agosto il Gala con l’étoile Svetlana Zakharova insieme a un gruppo di solisti del Bol’šoj di Mosca. Don Juan è la nuova produzione della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, firmata dal coreografo svedese Johan Inger fra i più acclamati della scena contemporanea, che coinvolge un gruppo di teatri e festival di rilievo, tra cui lo Sferisterio e il Teatro delle Muse di Ancona.

La coreografia nasce dal desiderio di Inger di confrontarsi con Don Giovanni, mito paradigmatico antico e ancora contemporaneo. La commedia originale di Tirso de Molina, Molière, Bertold Brecht e l’opera teatrale di Suzanne Lilar sono solo alcune delle fonti d’ispirazione: Inger e il drammaturgo Gregor Acuña-Pohl hanno basato la nuova drammaturgia consultando ben venticinque testi diversi ispirati al personaggio, protagonista anche di una delle tre opere in scena allo Sferisterio nel 2020. Questo nuovo Don Juan può essere considerato quasi uno spettacolo di teatro da camera per le sue capacità di sottolineare emozioni: la danza diviene lente d’ingrandimento dei singoli caratteri e svela in modo sottile ma evidente il mondo interiore degli uomini e delle donne in scena. Non manca certamente in Inger il riferimento a quel filone della cultura scandinava che ha fatto della psicanalisi una chiave di volta nella lettura delle storie, con precedenti nel mondo artistico che conducono al cinema e al teatro di Ingmar Bergman e alla danza di Mats Ek. In questo Don Juan si ritrovano i personaggi della storia, da Donna Elvira a Donna Anna a Zerlina e Masetto. Inger interpreta in modo originale soprattutto Leporello e il Commendatore. Leporello non è più il servitore di Don Giovanni, ma rappresenta l’altro aspetto della sua persona mettendo in scena la dicotomia libertà-senso di colpa, esaltata dal disegno luci di Fabiana Piccioli.

È possibile acquistare i biglietti per i due spettacoli tramite il sito sferisterio.it: Don Juan da 15 a 40 euro, Zakharova: da 15 a 75 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA