Musicultura 2021, fatte le scelte per la fase più avvincente: ecco chi sono i sedici finalisti

MACERATA - Decisioni prese, scelte fatte, ecco chi sono i sedici finalisti di Musicultura, il Festival della Canzone Popolare e d'Autore giunto alla sua trentaduesima edizione che adesso entra nella sua fase pià avvincente.

In lizza per la vittoria finale di una kermesse che va riscuotendo di anno in anno sempre maggiore interesse Brugnano (Napoli) con Canzoni da mangiare insieme; Elvira Caobelli (Verona) con Grazie a Dio ne sono fuori; Caravaggio (Latina) con Le cose che abbiamo amato davvero; Ciao sono Vale (Bergamo) con Tutto ciò che vuoi; Elasi (Alessandria) con Valanghe; Henna (Sondrio/Milano) con Au revoir; Lorenzo Lepore (Roma) Futuro; Luk (Napoli) con Lune storte; Miglio (Brescia/Bologna) con Pornomania; Mille (Velletri) con La radio; Sara Rados (Firenze) con Carapace; Francesca Romana Perrotta (Lecce/Forlì) con Dentro a un bar; Sesto (Trieste) con

Sbalzi; Sudestrada (Forlì/Cesena) - Bazar; The Jab (Ivrea) con Giovani favolosi; The Pax Side Of The Moon (Brianza) con Lombardia (dicon tutti che sei mia).

Quali i prossimi appuntamenti? Gli artisti si esibiranno dal vivo in un concerto in anteprima nazionale in diretta su Rai Radio1 e sui canali social del Festival il prossimo 23 aprile, al Teatro Persiani di Recanati. Dopo il concerto di presentazione del 23 aprile, i brani finalisti entreranno in programmazione a maggio su Radio1, parallelamente saranno sottoposti al vaglio del Comitato Artistico di Garanzia del Festival e del voto del popolo dei

social. In otto saliranno sul podio dei vincitori, due artisti eletti dai social e sei scelti dal Comitato di Garanzia.

Musicultura 2021 vivrà il suo apice a giugno, nella settimana tra il 14 e il 19, con le serate finali di spettacolo allo

Sferisterio: il pubblico decreterà il vincitore assoluto, al quale andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata.

