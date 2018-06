Musicultura verso il finale Attesa per Brunori Sas â€‹Malika Ayane e Mirkoeilcane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - La Controra fa scala reale nel sabato sera di Musicultura. In realtà questa sera il festival si riposa, in attesa della finalissima di domani. Così Macerata vive tutta la magia collaterale e complementare del pre-festival. Alle 18 si comincia con Cristina Donadio: “la Scianel di Gomorra si racconta” con Michela Pallonari, al Cortile di Palazzo Municipale. Alle 18,30, invece, a Palazzo Conventati si proseguirà con Cinzia Leone in “Una risata ci salverà” con Ennio Cavalli. Alle 18,45 in Piazza Battisti si svolgerà il concerto dei quattro vincitori di Musicultura più votati allo Sferisterio. Condurrà il giornalista musicale John Vignola e l’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Rai Radio1. Alle 21,30 in Piazza della Libertà Concerto dei Bersaglieri. Infine dalle 23 in poi in Piazza Battisti andrà in scena il dj set di Ale Spedicati dei Sikitikis. Attesa per Malika Ayane che canterà l’amore nel nuovo singolo “Stracciabudella”. L’artista sarà domani sera ospite della finalissima di Musicultura allo Sferisterio, insieme agli altri big: Brunori Sas e Mirkoeilcane. Intanto l’artista italo-marocchina sta per dare alle stampe il suo quinto album dal titolo “Domino”. Sei appuntamenti in un’unica sera.Nella prima serata di Musicultura standing ovation per la leggendaria band dei Procol Harum e Fabio Frizzi che ha ricordato il fratello Fabrizio con le note di “Hai un amico in me”. Applausi per gli otto finalisti e il poeta Ron Padgett, e alla fine tutti a ballare sulle note di “Una vita in vacanza” de Lo Stato Sociale. Musicultura ha aperto l’edizione numero 29 con un tributo a Fabrizio Frizzi, sulle note di Woody, il cowboy del film di animazione Toy Story, doppiato da Fabrizio Frizzi, suonate al piano dal fratello Fabio e cantato da La Compagnia di Musicultura. «Una canzone che rappresenta la sintesi del messaggio che mio fratello ci ha lasciato - ha dichiarato Fabio - L’amicizia è una cosa importante, lui ha trattato tutti come trattava me, come un fratello». L’ emozione è stata fortissima, il pubblico si è alzato in piedi e ha applaudito a lungo. Fabrizio Frizzi ha tenuto a battesimo i nuovi rappresentanti della canzone d’autore per nove edizioni, in questo decimo anno la città di Macerata nella persona del sindaco Romano Carancini ha donato simbolicamente al “fratellone” del conduttore scomparso “le chiavi” dello Sferisterio.Gli artisti più votati della serata sono stati Pollio con “Generico”, Zoniduo con “Sam 4 president”, Daniela Pes con il brano “Ca milla dia dì”, a cui è andato il premio Siae per la miglior musica e Davide Zinni ‘Coinquilinì’, che si è aggiudicato il Premio dell’Università di Macerata e Camerino per il miglior testo.