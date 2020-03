Musicultura, audizioni live a teatro al rush finale con gli ultimi sei artisti

MACERATA - Oggi ultima tranche delle audizioni live di Musicultura a Macerata per accedere alla rosa dei 16 finalisti 2020 con Miele, Alex Ricci, Giannicaro, Fabio Curto, Magma, Vhelade Se c’è una bella certezza in questo periodo è sicuramente Musicultura che con le sue canzoni scanzonate ed impegnate, alleggerisce gli animi. In questo ultimo week end di musica sono ancora in vendita promozionale i biglietti per le grandi serate finali del prossimo giugno all’Arena Sferisterio presso la biglietteria dei Teatri in Piazza Mazzini 10 di Macerata e il Centro Commerciale Val Di Chienti.

Grazie alle dirette televisive delle serate su èTv e Tvrs e alla diretta streaming nella pagina Facebook di Musicultura, gli appassionati del festival hanno potuto seguire le esibizioni live dei nuovi cinque artisti in programma che sul palco del teatro Lauro Rossi, purtroppo a porte chiuse per le ristrette ordinanze dell’emergenza coronavirus, si sono esibiti di fronte alla giuria per accaparrarsi un posto in finale.

Largo all’avanguardia e alla sperimentazione con le canzoni di Paolo Rig8, autodidatta di Torino , che ha conquistato il “Premio Med Store” assegnato della giuria del Festival per la migliore esibizione della serata. L’artista si è avvicinato alla musica grazie agli strumenti e ai dischi rock del fratello maggiore. Con un’ ampia tavolozza di colori gestita con grande consapevolezza, Paolo Rig8, insegnante di batteria e di produzione musicale, si è proposto a Musicultura con le canzoni: Non scherziamo, Gli anni 20 e Scemi in paradiso “Amo la musica – ha detto l’artista - ma lei mi vede più come un amico”. Ad accaparrarsi il “Premio Val Di Chienti” del pubblico dei social Alberto De Luca che si è esibito live con le canzoni: Ma fleur un brano che tratta di gelosia, Nuvole e De Andrè. In una fusione tra elettronica, cantautorato italiano e genere trap, il cantautore di Sondrio con la sua voce e con i suoi testi raffinati ha conquistato i migliaia di utenti in diretta sui social della pagina di Facebook di Musicultura che hanno espresso la propria preferenza tramite i commenti sulla diretta social. Costanza, all’anagrafe Costanza Motroni di Livorno classe 1998, unisce le note a parole dense di profonde emozioni per raccontare i suoi sogni, le sue fantasie, le sue irrequietezze e le sue tentazioni.

A breve logopedista di professione, Costanza ha proposto tre intensi brani legati tutti dall’ispirazione per una stessa persona: 100 maglioni , dove si scopre che il segreto dell’umanità è la fragilità, 1000 luci spente e Lunapark. Il rap di PeppOh, già tra i finalisti di Musicultura 2016, ha proposto al concorso Totale, Where is the Rapstar? e Vita, un inedito dedicato alla mamma. Salba, all’anagrafe Salvatore Battaglia, è un cantautore siciliano di ventisette anni che vive a Milano. Ha proposto a Musicultura i brani: Tu sei qua, Allegro ma non troppo e Vivo solo dedicato a tutte le vittime di bullismo.

