Al via le audizioni live di Musicultura: ospiti La Rappresentante di Lista

MACERATA - Si apre il sipario del Teatro Lauro Rossi di Macerata sulle audizioni live della 31° edizione di Musicultura. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero. Questa sera ospiti sul palco La Rappresentante di Lista con Dario Mangiaracina (chitarra e voce) e Veronica Lucchesi (voce).



Dario, siete appena reduci da un’altra ospitata: Sanremo. Com’è andata?

«È stata un’esperienza unica. Nella serata dei duetti eravamo ospiti del rapper Rancore. Mettere piede per la prima volta sul palco dell’Ariston è stato davvero emozionante. Ma ancora di più è stato assistere al dietro del quinte del Festival».



Un punto d’osservazione privilegiato?

«In un certo senso sì, perché si ha la possibilità di vedere come si muove un’enorme macchina teatrale. Sarte, truccatrici, maestranze di ogni tipo. Tutti alle prese con il loro compiti e in un tempismo perfetto. È quasi un’orchestra dietro le scene».



E in tutto questo, voi?

«Noi l’abbiamo vissuta con una discreta serenità. Certo, non è mancata l’adrenalina. Ma in fondo sapevamo che non dovevamo far altro che rapportarci con ciò che ci è più vicino: i nostri strumenti musicali».



Come vi è sembrata quest’ultima edizione del festival?

«Con piacere ho constatato che è stata data giusta attenzione a un sottobosco musicale che non nasce mainstream. E questo perché, credo, si tratta di una scena nuova o recente che ha riportato i più giovani ad acquistare musica sulle varie piattaforme e a comprare i biglietti ai botteghini dei concerti».



E invece Musicultura?

«È stato per noi un importante punto di partenza e di svolta. Partecipammo nel 2014 arrivando in finale. E il rapporto con questa manifestazione è rimasto solido nel tempo. Tornammo qualche anno fa come ospiti allo Sferisterio. Insomma, è un bellissimo rapporto di reciproco supporto».



Come è cambiato nel tempo il vostro approccio alla composizione?

«È sicuramente cambiata la forma, mentre la sostanza e l’attitudine alla scrittura è solo cresciuta. Continuiamo a dare molto peso ai testi. Mentre dal punto di vista strumentale posso dire che c’è stata una sensibile maturazione. Ci stiamo affacciando anche alla produzione di arrangiamenti elettronici per mezzo di una profonda ricerca sonora».



Come nasce una vostra canzone?

«Il processo di scrittura coinvolge sia me che Veronica: di solito io le musiche e lei i testi. Per il nostro ultimo album “Go go diva” abbiamo raccolto tutta una serie di appunti che avevamo scritto su semplici fogli di carta e ci siamo messi a lavorare su una sintesi di quanto prodotto».



Un lavoro a quattro mani?

«Per quanto riguarda la fase iniziale sì. Poi siamo passati alla stesura delle musiche, e allora abbiamo coinvolto il resto della band. Dunque siamo partiti da un momento più legato all’ispirazione, per poi completare il tutto con ricerca e dedizione».



Il prossimo passo?

«Esplorare un mondo sonoro che sia legato alla cultura mediterranea. Non so ancora come questa visione si potrà tradurre dal punto di vista strumentale e lirico. Ma al momento la prospettiva è questa».



Perché il mediterraneo?

«Perché rappresenta le radici del mondo, in un qualche modo. E poi io sono palermitano. Mi intriga questo sguardo verso il Sud del mondo, senza tralasciare le sonorità che arrivano dal resto d’Europa». © RIPRODUZIONE RISERVATA