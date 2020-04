“Move on”, da Macerata otto talk on line gratuiti per la ripartenza

MACERATA - Coltivare la resilienza, immaginare alternative, affrontare le crisi e crescere nel cambiamento. Questi sono solo alcuni degli argomenti di Move on, il nuovo format per la formazione on line che è partita ieri, creato da Roi Group, società maceratese che acquisisce, elabora e produce conoscenza attraverso gli eventi formativi e l’editoria con i suoi brand Performance Strategies, Life Stretegies e Roi Edizioni. Un percorso con 8 momenti strutturati come talk in cui i protagonisti saranno psicologi, docenti universitari, esperti nazionali e internazionali che daranno il loro contributo a supporto di una rinascita psicologica, emotiva e pratica. Gli ospiti verranno introdotti da Marcello Mancini e Sara Pagnanelli, Founder Roi Group e moderati da Michele Riva, Ceo Roi Edizioni.

Per un nuovo mondo ci vogliono nuovi paradigmi di pensiero e nuove strategie di impresa e, mai come ora, è strategico investire nella formazione: ne sono consapevoli gli oltre 5000 tra manager e imprenditori delle più grandi, piccole e medie imprese che parteciperanno al live talk. In questo momento particolarmente complesso, Roi Group ha voluto rendere gratuito “Move on” per essere vicino alla propria community con l’obiettivo di offrire un supporto concreto nell’attuale contesto di emergenza. «Quello che abbiamo giocato fino ad oggi non è che il primo tempo di questa inaspettata partita – spiega Marcello Mancini, founder Roi Group – il vantaggio non è stato dalla nostra parte, ma ci ha permesso di guardare il mondo da una prospettiva nuova. Ora ci attende il secondo tempo e solo noi possiamo e dobbiamo riempirlo di possibilità di andare a segno. Move on è il luogo in cui incontrarsi per dare il via al cambiamento che vogliamo per noi stessi e per le nostre imprese».

Si è partiti ieri 21 aprile con un doppio appuntamento settimanale, il martedì e il giovedì, dalle 18 alle 19, fino al 14 maggio. Apriranno il programma Alex Bellini, esploratore, speaker motivazionale e performance coach, e Andrea Fontana, saggista, sociologo della comunicazione ed esperto di Corporate storytelling e il tema sarà “Cittadini e organizzazioni nell’era dei cambiamenti catastrofici”. Giovedì 23 aprile sarà la volta di Maurizia Cacciatori, una delle più grandi campionesse della pallavolo italiana, Pietro Trabucchi, massimo esperto di resilienza in Italia, e Sebastiano Zanolli, esperto di gestione del cambiamento, con il tema “Competere senza rete, coltivare la resilienza, immaginare alternative.” Info: www.performancestrategies.it - www.life-strategies.it - www.roiedizioni.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA