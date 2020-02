Mike Melillo al pianoforte alfiere di Macerata Jazz ​apre la settimana di musica

MACERATA - Si avvia domenica 23 febbraio la lunga settimana nel segno del jazz che traghetterà Macerata in sette giorni di grande musica, incontri e ascolti guidati. Macerata Jazz, kermesse fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dall’Assessorato alla Cultura e con la direzione artistica di Musicamdo, infatti, si prepara ad accogliere in città un fitto programma di appuntamenti che si aprono domenica agli Antichi Forni con l’inaugurazione della rassegna “Jazz Club” che vedrà la splendida location di Piaggia della Torre, teatro di una mostra fotografica collettiva a cura dei fotografi marchigiani Viviana Falcioni, Andrea Feliziani, Carlo Pieroni, Luciano Serafini e Marco Tamburrini, tutta dedicata al grande jazz. Accanto alla mostra tantissimi eventi. Il primo dei quali, domenica, per l’inaugurazione, alle ore 18, sarà il concerto in piano solo del grande maestro Mike Melillo, ormai alfiere di Macerata Jazz. Lunedì 24, attesissimo invece il concerto, quasi sold out, delle ore 21.15 di Paolo Fresu con il suo spettacolo “Tempo di Chet” tutto dedicato al big della tromba Chet Baker. Assieme a lui, sul palco, il pianista Dino Rubino e il contrabbassista Marco Bardoscia. © RIPRODUZIONE RISERVATA