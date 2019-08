Levante live a Macerata con il Magmamemoria «Vi racconto i miei ricordi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Il “Magmamemoria” di Levante arriva nelle Marche. La cantautrice siciliana si esibirà giovedì 22 agosto allo Sferisterio di Macerata (ore 21) per presentare il suo ultimo disco.Ma che cos’è questo “Magmamemoria”?«È qualcosa che bolle dentro, e che prima o poi torna in superficie ed erutta come la lava di un vulcano. Sono i miei ricordi, le mie malinconie e nostalgie. Ma non avrei mai voluto utilizzare queste due parole per intitolare il disco. Così ho coniato questo neologismo».Che ha in sé un rimando anche alla sua terra d’origine, giusto?«È vero, ma del tutto inaspettato. Il simbolo della Sicilia è l’Etna, ma il pensiero iniziale era rivolto al tema dei ricordi. Poi, piano piano, mi sono resa conto che i richiami alla mia terra erano disseminati qua e là. Ma il più delle volte in maniera casuale».Nel nuovo singolo compare la voce di Carmen Consoli. Com’è nata questa collaborazione?«Devo dire che è un featuring che sognavo da tempo, ma non ho mai trovato il coraggio di chiederle di collaborare ad un brano. Avevo paura di un suo rifiuto. Così ci ha pensato il suo manager, che è anche il mio agente».