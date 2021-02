I Leda con la loro musica a Marche Palcoscenico Aperto. Il titolo: "Attitudine-realizzare un disco nell'era del Covid"

MACERATA - “Attitudine – realizzare un disco nell’era del Covid” è il titolo dell’appuntamento, suddiviso in tre pillole di 15 minuti alle ore 14,30 dell’8, 15 e 22 febbraio, con il gruppo Leda sui canali YouTube, Facebook e Instagram, nell’ambito di “Marche Palcoscenico Aperto. Festival del teatro senza teatri” promosso dalla Regione con l’Amat.

Tre appuntamenti, registrati nella Homeless Factory, studio di registrazione all’avanguardia nato dall’omonimo concorso che attira iscritti da fuori regione, per testimoniare concretamente che la musica non si ferma e per far conoscere non solo come lavora in studio una band, in un’epoca di prevalenti progetti solisti e home recording, ma come essa si relazione al fonico ed altre figure indispensabili alla definizione del sound. Durante la messa in onda sarà possibile interagire con i Leda con domande, suggerimenti e curiosità. I Leda - Serena Abrami voce, chitarra acustica, synth, Enrico Vitali chitarre e cori, Fabrizio Baioni batteria e cori, Giorgio Baioni basso e cori - pubblicano il primo album nell’aprile 2019 Memorie dal futuro, che ottiene pareri favorevoli dalla critica. Alcuni dei videoclip ottengono riconoscimenti nazionali ed internazionali. Dalla pubblicazione si susseguono live e partecipazioni in programmi radiofonici, tra cui Radio Rai Live.

© RIPRODUZIONE RISERVATA