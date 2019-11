Rassegna Teatrale Perugini: “Servo di scena” al Lauro Rossi di Macerata

MACERATA - Appuntamento al Teatro Lauro Rossi, oggi domenica 10 alle 17,15 con il terzo spettacolo della Rassegna Teatrale D’Arte Drammatica Angelo Perugini. Si tratta di “Servo di scena”, uno degli spettacoli più avvincenti nel panorama teatrale internazionale. Interpretato da grandi attori, l’opera di Ronald Harwood è stata tradotta in più di 40 lingue e conosciuta in tutto il mondo. Il lavoro presentato dalla Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso racconta la storia di una compagnia che in piena seconda guerra mondiale sta vagando per l’Inghilterra rappresentando la famosa tragedia di Shakespeare “Re Lear”. Norman, cioè “il servo di scena” è il factotum della compagnia e accudisce il vecchio Sir che ormai allo stremo delle forze non riesce più ad interpretare la sua parte. I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita in vendita alla Biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini 10 (tel. 0733/233508/230735). © RIPRODUZIONE RISERVATA