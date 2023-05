I Klidas pronti a decollare, il 2 giugno esce il loro primo album “No Armony” per l’australiana Bird’s Robe Records

MACERATA - Prosegue la marcia dei Klidas verso la pubblicazione del loro primo disco intitolato “No Harmony” prevista per il prossimo 2 giugno. La band nata nel 2014, con base operativa tra Macerata, provincia di Ancona e Fermo, è composta da Emanuele Bury alla chitarra e voce, Francesco Coacci basso e voce, Lisa Luminari chitarra e voce Francesco Fratalocchi sassofono, Alberto Marchegiani tastiera e synth, Giorgio Staffolani alla batteria.



L’anticipazione



I Klidas hanno pubblicato la terza anticipazione intitolata “Arrival”.

A supporto ulteriore del brano, è disponibile sul canale YouTube della band marchigiana il video, opera del maestro di animazione cinese Xi Chen. «“Arrival” – spiegano i componenti della band - è un brano ponte tra le tracce strumentali dell’album, nato dalla consapevolezza di vivere una realtà dominata dal caos primordiale. Il video che lo accompagna è stato prodotto dal maestro di animazione Xi Chen e, nel suo andamento circolare, riflette sensazioni di estraniazione e rammarico coerenti con la poetica del brano». Come anticipazione del disco, prima di “Arrival”, anche “Shores” (prima canzone composta dalla band) e “Not To Dissect”.



La registrazione



«Il processo di registrazione dell’album è stato liberatorio – spiegano i Klidas commentando le fasi di lavorazioni dell’album - la musica era nell’aria da quasi dieci anni. I diversi brani sono stati messi in un ordine specifico e alla fine sono stati registrati seguendo un concetto. Lo scopo è sempre stato quello di associare immagini astratte alla musica, dato che l’ascolto di queste canzoni ci ha sempre ricordato immagini di elementi naturali». Questo il pensiero della band commentando “Not To Dissect”, nato inizialmente come tributo ad uno dei maestri dell’horror italiano ed internazionale, Lucio Fulci. «L’album è ispirato al simbolismo degli elementi naturali, e “Not To Dissect” ritrae l’impetuosità e lo scintillio del fuoco. Il brano era inizialmente un tributo al film di Lucio Fulci “Non si sevizia un paperino”, con riff veloci che si dissolvono in una progressione dinamica inquietante». Prima del lavoro collegato al primo album, i Klidas (parola ceca che significa “gigante di silenzio”) hanno conquistato la giuria del Homeless Rock Fest nel 2018.



Il sound



Il loro sound è decisamente particolare e spazia con disinvoltura dal jazz alla psichedelia, dal rock alternativo al prog per una commistione di generi che riesce ad incollare l’ascoltatore con cambi d’umore repentini ed efficaci. “No Harmony” è stato registrato da Stefano Luciani al NuFabric studio di Fermo, mixato da Alex Wilson degli sleepmakeswaves a Sydney in Australia, masterizzato da Josh Bonati a New York e verrà pubblicato dall’etichetta australiana Bird’s Robe Records.