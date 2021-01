Foresi pubblica un nuovo singolo con videoclip: «Racconto le emozioni»

MACERATA - È uno dei pochi artisti nati in terra marchigiana che è riuscito ad avere successo fuori dall’Italia, affermandosi in Canada e poi a New York, prima di creare in Italia la “That’s amore swing orchestra”, ensemble con cui ha eseguito oltre mille concerti. Parliamo di Riccardo Foresi, ex enfant prodige delle 7 note, che ha appena pubblicato un singolo, “Il mio Paradiso”, accompagnato da un videoclip girato proprio nei luoghi delle sue origini. Foresi ha visto iniziare il suo percorso alla tenera età di sei anni, scegliendo come strumento la tromba per militare nella banda cittadina di Monte San Martino e da allora non si è più fermato. Dopo essersi diplomato al conservatorio Rossini di Fermo, oltre alla tromba, si è dedicato alla sua vera passione, il canto.



Nel 2002 decide di trasferirsi in Canada dove completa gli studi jazz al Grant Mcewan College di Edmonton, per poi puntare verso New York, dove affronta il suo esame più importante, iniziando ad esibirsi in vari locali. E lì che viene notato da Eric Beall, allora vice presidente dell’etichetta discografica Sony, che in poco tempo gli permette di abbracciare collaborazioni con importanti produttori, come Jeff Franzel, Wayne Cohen, Michael Whalen, Gary Baker, Lasse Anderson. Dopo un lungo periodo trascorso negli States, esibendosi in luoghi prestigiosi, otto anni fa il ritorno in Italia e la creazione dello spettacolo “Riccardo Foresi & That’s Amore Swing Orchestra”, che propone un repertorio dei grandi successi della musica italo-americana: da Frank Sinatra a Dean Martin, sino ai classici della canzone napoletana e a Michael Bublè.



Uno show in grado di unire l’eleganza dello swing con l’allegria del Mediterraneo. Dal marzo scorso, con l’avvento della pandemia, ha deciso di recuperare il suo lato artistico individuale, dotato di una voce potente e suggestiva e di una personalità carismatica. Il risultato è stato una serie di brani d’amore, dall’impronta molta classica, cantati in italiano ma con caratteristiche vicine alle ballads d’oltreoceano. Il pezzo più recente è diventato appunto un videoclip girato in una della dimore più belle delle Marche, Villa Boccabianca, a Cupramarittima. Accanto a lui, davanti alle telecamere, l’artista ha voluto la bellissima modella Eleonora De Angelis, dichiaratasi dichiarata dell’esperienza. «Ho trascorso questo anno a scrivere canzoni, raccontando le mie più profonde emozioni e il video nasce per condividerle con chi mi segue» afferma a proposito de “Il mio Paradiso” Riccardo Foresi, spiegando che si tratta del primo dei brani scritti insieme ad Angelo Funari nei mesi in cui è stato lontano dal palcoscenico.

