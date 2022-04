I magnifici diciotto finalisti di Musicultura, si esibiranno con i big Amara, Ruggeri e Cristicchi in due serate a Recanati

MACERATA - Musicultura si avvia alle fasi finali: ieri, infatti, sono stati resi noti i 18 finalisti, con i relativi brani, che insieme a tre big daranno vita a due serate al Teatro Persiani di Recanati il 3 e 4 maggio. Le serate saranno trasmesse in diretta radiofonica su Rai Radio 1.



I concerti

Ci saranno Amara, al secolo Erika Mineo, e arriveranno anche Enrico Ruggeri e Simone Cristicchi. Ruggeri è stato ospite in alcune edizioni di Musicultura e ha condotto le ultime tre edizioni del festival. Simone Cristicchi, invece, ha vinto l’edizione 2005 del festival, e insieme allo stesso Ruggeri fa parte del gruppo di artisti del comitato di Garanzia. «È una fortuna – il commento del direttore artistico di Musicultura Ezio Nannipieri – poter contare sull’amicizia e la sensibilità di artisti come Enrico, Simone e Amara. Sono personalità che nell’arte e nella vita non si tirano indietro e coltivano una visione armonica dello stare al mondo». I tre cantautori porteranno a Recanati tutta la propria esperienza, esibendosi tra le performance dei 18 finalisti. Tutti insieme saranno protagonisti dell’intensa due giorni nel teatro Persiani. Daranno vita a due concerti serali, trasmessi in diretta come detto da Rai Radio 1, a partire dalle 21,05, con John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua alla conduzione. «Da anni – afferma il direttore di Rai Radio 1 Andrea Vianello – Musicultura valorizza e scopre talenti in tutta Italia. Continua a essere una manifestazione che si caratterizza per la qualità artistica della canzone popolare italiana».



Le canzoni

Quest’anno le canzoni finaliste sono 18 e non 16 come accaduto fino al 2021. É Ezio Nannipieri a spiegarne il motivo: «Abbiamo voluto dare un riscontro anche quantitativo alla qualità e varietà delle proposte che abbiamo ascoltato nel corso delle audizioni. Quanto ai singoli brani, è difficile caratterizzarli per linee generali. Si rischierebbe di sminuirli, perché ciascuna di essi ha proprie indole e fragranza da scoprire e gustare in prima persona». Sono partiti in 2.172 partecipanti, poi la prima scrematura ne ha selezionati 61 che il mese scorso, a Macerata, hanno preso parte alle audizioni dal vivo davanti alla commissione d’ascolto. Fino alla decisione finale di mandare avanti 18 cantautori provenienti da tutta Italia, le cui canzoni compongono il Cd compilation della 33ma edizione di Musicultura. Ci saranno dei podcast di approfondimento su Rai Play sound, e gli 8 vincitori saranno proclamati da Musicultura, che ne designerà 2, e dal comitato artistico di Garanzia, che sceglierà i rimanenti 6.



I finalisti

Questi i 18 nomi e titoli finalisti: caspio di Trieste con “domani!”, Emit di Lodi con “Vino”, iosonorama di Napoli con “Zero Volume (Partenope)”, Isotta di Siena con “Palla avvelenata”, Kamahatma di Trecate (NO) con “Saletta fumo”, Malvax di Modena con “Esci col cane”, Cassandra Raffaele di Vittoria (RG) con “La mia anarchia ama te”, Sandri di Cesena con “Bar Legni”, Sara Loreni di Parma con “Amanda”, Sofia Rollo di Lecce con “Da sola”, Te quiero Euridice di Piacenza con “Mandorle”, Themorbelli di Alessandria con “Il Giardino dei Finzi Contini”, Valeria Sturba di Bologna con “Antiamore”, Valerio Lysander di Roma con “Sandali”, Martina Vinci di Genova con “cielo di Londra”, Vito di Palermo con “Quanto costa l’amore”, Y0 di Ravenna con “TRAPsodia POPolare”, Yosh Whale di Salerno con “Inutile”.

