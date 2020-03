Capozzolo è tra i vincitori di Cortinametraggio con “Il primo giorno di Matilde”

MACERATA - Il maceratese Rosario Capozzolo con il corto “Il primo giorno di Matilde” è tra i vincitori a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia “breve” italiana. La XV edizione in versione 2.0 è andata online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa. “Il primo giorno di Matilde” ha vinto la menzione speciale della giuria Cortometraggi con la motivazione: «Un corto che ha raccontato in poco tempo una grande emozione. Ci ha fatto piangere, ma anche sorridere. Tutto è stato possibile anche grazie all’intensa e delicata interpretazione di Riccardo De Filippis». In “Il primo giorno di Matilde” è il primo giorno di scuola di Matilde e suo padre che la deve accompagnare non si presenta. Il nonno decide di accompagnarla ma a pochi metri dalla scuola li raggiunge il padre, il quale, dopo un breve e teso incontro col suocero, riesce finalmente a dare a Matilde alcuni consigli su come affrontare quel giorno importante. Finirà per dirle molto di più, prima di andare incontro al suo destino. Nel cast Riccardo De Filippis, Alice Di Demetrio, Luigi Monfredini, Ibrahim Keshk, Paola Pasquini, Roberta Stellato, Ettore Budano Federico Di Demetrio.

Classe 1984, Rosario Capozzolo nasce a Macerata, è medico, regista e sceneggiatore. Dal 2011 ad oggi ha scritto e diretto tre cortometraggi, alcuni videoclip, documentari e spot. Si avvicina al mondo del cinema all'età di 24 anni, collaborando come assistente di produzione e poi come assistente/aiuto regia in alcuni set cinematografici indipendenti tra Roma e Bologna. Questo durante gli studi universitari di Medicina e Chirurgia a Bologna, dove si laurea nel 2010. Successivamente si trasferisce a Roma dove frequenta la Scuola di Cinema "Tracce", perfezionandosi in sceneggiatura e regia. Nel 2017 scrive e dirige a Los Angeles il cortometraggio Peggie che affronta il tema della demenza come possibilità di viaggiare nel tempo. Il film riscuote un discreto successo in Italia e all'estero vincendo ben 33 premi. Attualmente sta scrivendo la sua opera prima di lungometraggio.