Branduardi ospite alle finali di Musicultura, attesa anche per gli eventi della Controra con “Ivan 25” e il concerto di Ron

MACERATA - Angelo Branduardi sarà tra gli ospiti di Musicultura 2022. Il suo nome si aggiunge al nutrito e variegato cast artistico della XXXIII edizione del festival della canzone popolare e d’autore, le cui serate finali, in media partnership con Rai, sono in programma allo Sferisterio di Macerata il 24 e il 25 giugno prossimi e saranno condotte da Enrico Ruggeri e Veronica Maya. L’amato “menestrello” della musica italiana e internazionale si esibirà allo Sferisterio nella serata di apertura, venerdì 24 giugno, insieme ai Litfiba, Ditonellapiaga, DakhaBrakha, Violons Barbares e agli otto artisti vincitori del concorso.



Gli artisti con l’anima

«Nel pullulare dell’effimero che ci circonda si sente un gran bisogno di artisti dotati di visione e di anima, tra questi spicca il nome di Angelo Branduardi – ha detto il direttore artistico Ezio Nannipieri -. Angelo non ha mai tradito la sua vocazione di acuto sperimentatore, aperto ad orizzonti internazionali, originale nell’ esplorare e fondere musiche di epoche diverse, sempre al servizio dell’arte e della poesia. Da troppo tempo Angelo mancava dal palco di Musicultura, siamo felici e gli siamo grati per avere risposto sì al nostro invito e per averlo fatto con la gentilezza che lo contraddistingue». Branduardi si esibirà in duo col Maestro Fabio Valdemarin.



La novità

Quest’anno “La Controra”, il festival nel festival che anima piazze e angoli del centro storico di Macerata, prevede un’anteprima. Si parte domani, venerdì 17 giugno, alle 18,45, presso il corridoio Innocenziano dello Sferisterio, con il taglio del nastro della mostra curata dall’Accademia delle Belle Arti di Macerata che raccoglie in esposizione dei progetti grafici ideati dagli studenti del corso di Graphic Design, diretto dalla professoressa Simona Castellani. A seguire l’appuntamento è al cinema Excelsior per la proiezione del film di Pupi Avati “Gli amici del bar Margherita”, in omaggio al regista che sarà ospite de La Controra il lunedì seguente.



Le atmosfere

Sabato alle 21 a Colleverde si brinda al via della settimana di Musicultura e gustare le atmosfere di Oneiric Folk, il progetto musicale di Adriano Taborro, che lo stesso Taborro, insieme a Riccardo Andrenacci, Claudio Mangialardi, Marco Lorenzetti e Luigino Pallotta proporrà in concerto. Tra gli appuntamenti più attesi de La Controra il 20 giugno in Piazza della Libertà a Macerata alle ore 21,15 “Ivan 25”, lo spettacolo con cui a venticinque anni dalla scomparsa del padre Ivan, Filippo Graziani rende omaggio alle canzoni e alla genialità del grande cantautore e chitarrista, accompagnato dalla Tommy Graziani band. Martedì 21 giugno alle 21,15 Piazza della Libertà ospiterà il concerto di Ron “Non abbiam bisogno di parole” dove sarà bello abbandonarsi alle canzoni che hanno segnato cinquant’anni della carriera del cantautore che per l’occasione sarà accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra.

