​Il batterista Jeff Ballard al Lauro Rossi ​per Macerata Jazz

di Massimiliano Viti

MACERATA - Per i suoi 50 anni Macerata Jazz si regala Jeff Ballard. Il concerto che si svolgerà domani alle 21,30 al teatro Lauro Rossi è stato anche annunciato in televisione dagli studi di Propaganda Live su La7. Ballard, che ha in programma due sole date in Italia, oggi a Bari e domani a Macerata, è un batterista statunitense, classe ‘63, che nel 1988 entra nell’orchestra di Ray Charles e nel 1999 inizia una collaborazione col pianista Chick Corea. Fa stabilmente parte del Brad Mehldau Trio (dal 2005), collabora con Pat Metheny ed è co-leader, con Larry Grenadier e col sassofonista Mark Turner, del collettivo Fly. A Macerata suonerà insieme a Lionel Loueke alla chitarra e voce, Kevin Hays alle tastiere e voce e Chriss Cheek al sassofono e presenterà “Fairgrounds”, ultimo progetto uscito ieri per la Edition Record.Registrato nel tour del 2015Questo album presenta musica registrata e selezionata da un tour svoltosi nel marzo 2015. Nell’album sono presenti anche Reid Anderson all’elettronica, il sassofonista Mark Turner e Pete Rende alle tastiere. Una potente combinazione di musicisti che, pur restando fedeli al passato, hanno riscritto il jazz seguendo i canoni della contemporaneità, sfumando i confini tra i generi. Il jazz, il rock, l’elettronica e la musica dell’Africa occidentale si fondono nel suono cross-culturale di questa band da sogno. Ballard propone una musica aperta, fluida e sempre in evoluzione, un suono plasmato dal jazz ma che prende vita veramente lì dove i mondi collidono: acustico ed elettronico, swing e ambient, analogico e digitale, accessibile e sperimentale.Un progetto aperto«Faigrounds è un progetto aperto e condiviso con diversi musicisti dove viene suonato un jazz rispettoso della tradizione ma con suoni moderni, effetti compresi» conferma Jeff Ballard, da noi contattato mentre è in Germania. «Non abbiamo nessuna idea di quello che suoneremo a Macerata, non c’è una scaletta preconfezionata e quasi tutti i brani si basano sull’improvvisazione. Faremo da specchio alla situazione e alle sensazioni che ci invieranno teatro, pubblico, ecc. Mi piace correre questo rischio nei concerti perché c’è anche la possibilità che non esca nessun suono e allora il pubblico deve avere pazienza e fiducia perché insieme faremo sicuramente un bel viaggio». Commenta il batterista statunitense che oggi vive a Bordeaux, in Francia, ma che conosce molto bene la lingua italiana per aver vissuto ad Amelia (Terni) e perché la sua attuale moglie è di origini italiane. «L’Italia è il mio paese preferito. La prima volta che arrivai in Italia fu nel 1988 con Ray Charles e me ne innamorai subito. Il pubblico è caldo, partecipa e si immerge nella musica. I concerti sembrano intimi... È come se chi suona e chi ascolta fosse unito in un grande abbraccio» termina Ballard che dunque inaugurerà Macerata Jazz Winter, rassegna organizzata da Musicamdo Jazz e da Tam Tutta un’Altra Musica con il contributo del Comune di Macerata, del cappellificio Hats&Dreams di Montappone e di altri sponsor.Una formula di successoAnche per questa speciale edizione è stata confermata la formula di successo degli anni scorsi. Ogni concerto verrà preceduto da una esibizione nel locale Il Pozzo con la diretta nazionale su radio Skyline. Ad inaugurare “Il gusto del Jazz al Pozzo” alle ore 19.30, il progetto “To Jimi Hendrix” con il quartetto composto dai musicisti locali Stefano Conforti al sassofono, Tonino Monachesi alla chitarra, Giuseppe Barabucci al basso e Marco Brandi alla batteria. Si potranno gustare i vini del Consorzio Colli Maceratesi Doc e della Cantina Conti degli Azzoni. Dopo il concerto di Ballard si tornerà di nuovo al Pozzo con la jam session dalle ore 23,30. Prevendita su www.vivaticket.it.