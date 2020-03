Pieno successo delle audizioni live: tante band alla ribalta a Macerata

MACERATA - Rush finale delle audizioni live di Musicultura a Macerata. Un venerdì ricco di colori musicali ha contraddistinto la penultima serata di ascolti dei membri della giuria per la selezione dei 16 finalisti di Musicultura 2020 che saranno protagonisti della prossima fase del celebre concorso. La commissione di ascolto, capitanata dal direttore artistico Ezio Nannipieri e composta da Stefano Bonagura, critico musicale, Fiamma Sanò, giornalista, Marco Maestri, autore e compositore, Roberto Giambò e Marcello La Matina delle Università di Camerino e Macerata, è stata conquistata dal progetto della band Ulula & LaForesta a cui è andato il “Premio Med Store” per la migliore esibizione della serata.



Ulula & LaForesta è una band di Verona alla ricerca di un sound non convenzionale, contaminato da generi diversi, con sonorità contemporanee. Nasce dall’incontro tra il cantautore Lorenzo Garofalo, in arte Ulula e da LaForesta, gruppo composto da Andrea Mandelli, Maximilian Agostini, Filippo Chiarini, Simone Carradori e Alessio Profeti. Influenze indie, rock e folk hanno accompagnato i testi e la voce di Lorenzo Garofalo nelle canzoni: Lacerba, Non esiste niente, Oddio l’oblio. Impegnati in progetti sociali e pronti a calarsi nei panni di chi è meno fortunato, usano la loro musica anche per beneficenza «Ci piace pensare che la musica scelga noi e non il contrario. Siamo rimasti servitori, moltiplicatori di essa; lasciamo che usi i nostri cuori le nostre teste e i nostri corpi per diffondersi». Le persone che hanno seguito la serata dalla diretta streaming della pagina di Facebook hanno scelto l’esibizione di The Vito Movement a cui è andato il “Premio Val Di Chienti” del pubblico. The Vito Movement è un collettivo musicale che nasce a Palermo nel 2018 “aperto a tutti quelli che vogliono suonare con noi” formato da Giovanni Parrinello, Marco Raccuglia e Giacomo Scinardo. Rappresentano in musica la loro città.



Lamine all’anagrafe Viviana Strambelli di Trapani, attrice e cantautrice. «Nasco come attrice - ha raccontato -. Creavo le musiche per gli spettacoli e cantavo nelle mie parti. Per gioco ho iniziato il mio percorso musicale e dopo anni di studio ora sento che il mio suono mi corrisponde». Matteo Carmignani 30 anni di Vinci, negli anni ‘90 fonda gli Alkimia, e gli Oronero Rock band, per cui scrive testi e melodie. Nel 2001 si trasferisce a New York e, parallelamente al suo lavoro, si dedica a un progetto di musica elettronica. Guastavoce è il progetto di Francesco Falco, cantautore casertano classe ’84. Tra i più giovani iscritti al festival, i The Flyers di Reggio Calabria, nascono nel 2013 dall’unione di Salvatore Spadaro, Michele Macrì e Michele Panetta. © RIPRODUZIONE RISERVATA