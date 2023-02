MACERATA - Ha cominciato con una decina di allievi, ma ora ne conta circa 80, e da poco ha avviato il corso per i più piccoli: Simone Riccioni da quattro anni ha aperto, a Macerata, la sua scuola di recitazione “Cinemachepassione”.



Simone Riccioni, cosa può dire di questa scuola?

«L’abbiamo aperta quattro anni fa, iniziando il mese prima che arrivasse la pandemia da Covid. Abbiamo fatto le prime lezioni ai primi di gennaio poi il mese successivo si è fermato tutto. È una scuola dove insegniamo recitazione, che è l’unica disciplina, poi declinata secondo i vari aspetti. Si comincia con 40 ore in quattro mesi, al termine dei quali c’è un esame, direi di sbarramento: si fa un provino e poi decido in quale classe inserire l’allievo».