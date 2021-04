L'attore e regista premio Oscar Roberto Benigni porta il suo Dante all'Università di Macerata

MACERATA - Roberto Benigni riporta il “suo” Dante nelle Marche: l’attore e regista premio Oscar, che riceverà il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia il prossimo settembre, interverrà alla presentazione, in una emozionante diretta social a Macerata, dell’ultimo capitolo del progetto editoriale a commento delle letture dantesche curato da Franco Musarra.



Benigni ha un legame speciale con le Marche: quarant’anni fa, a Marina di Montemarciano, fece uno dei suoi primi spettacoli al Baboon. Una sorprendente anteprima di quello che portò l’anno dopo ad Ancona, quando ancora era solo una delle punte di diamante delle trasmissioni di Renzo Arbore. L’Università di Macerata celebra Dante Alighieri con un evento speciale in diretta social. Benigni, che in questi ultimi anni è riuscito ad avvicinare il grande pubblico alle opere del Sommo Poeta, sarà dunque il protagonista, venerdì 30 aprile alle 15,30 in live streaming sulla pagina Facebook di UniMc, della presentazione, in anteprima nazionale, del terzo capitolo del progetto editoriale dedicato alle letture dantesche.

Progetto che ha preso le mosse nel 2015, in occasione dei 750 anni dalla nascita del poeta fiorentino, su iniziativa di Franco Musarra, professore emerito di letteratura Italiana all’Università Cattolica di Lovanio, originario di Apiro. Benigni, con le sue letture, è riuscito a far riappassionare masse enormi di pubblico alla Divina Commedia.



Ma qual è il segreto di questo successo mediatico? La risposta si trova nei tre volumi editi dalla Franco Cesati - “Il mio Dante” di Roberto Benigni, “Letture dell’Inferno di Roberto Benigni” e quello di prossima pubblicazione “Così «intrai per lo cammino alto e silvestro»”. Sarà un modo per attraversare l’Inferno dantesco in compagnia di Roberto Benigni, dove specialisti di varie discipline analizzano le letture dantesche del mattatore toscano, concentrandosi sui Canti dell’Inferno. L’intervento di Benigni all’Università di Macerata sarà preceduto dai saluti del rettore Francesco Adornato e della direttrice del Dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e turismo Lorella Giannandrea nonchè dalle riflessioni dello stesso Franco Musarra e di Donato Pirovano, docente di filologia e critica dantesca all’Università di Torino.

Modera la professoressa Sara Lorenzetti. «Siamo felici di avere ospite all’Università di Macerata – è il commento del rettore Francesco Adornato - la persona che ha tanto contribuito ad avvicinare il grande pubblico a un gigante della letteratura e del pensiero, presentando in anteprima nazionale il terzo capitolo del progetto di studio sulle sue letture. L’Umanesimo che innova non è per noi uno slogan, ma un intimo convincimento: la necessità di approfondire, costruire, porgere conoscenze in modo non parcellizzato, né meramente tecnocratico, ma sulla base di un umanesimo in grado di affrontare la frammentazione individuale e collettiva che stiamo vivendo».

