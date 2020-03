Matthew Faber morto a 47 anni, l'attore di Natural Born Killers trovato senza vita in casa

L'attore statunitense Matthew Faber, tra i protagonisti del film di successo "Assassini nati - Natural Born Killers" di Oliver Stone e la serie tv "Law & Order", è morto nella sua casa di Van Nuys, in California, all'età di 47 anni. Secondo quanto ha riferito alla stampa americana il fratello Mark, Matthew sarebbe deceduto venerdì scorso per cause naturali anche se non è stata data ancora una versione ufficiale del decesso.

«Era una persona meravigliosa. Con un incredibile talento. Saggio per l'età che aveva, arguto. Era davvero in grado di concentrarsi più di chiunque altro, era brillante, davvero intelligente» ha dichiarato il fratello Mark al sito TMZ

La scoperta del cadavere è stata fatta dal proprietario di casa, allertato dal fratello Mark, dopo che Matthew non aveva risposto al telefono per un giorno

Dopo brevi apparizioni, Faber si era affermato con "Assassini nati - Natural Born Killers" del 1994, recitando poi in varie commedie come "Fuga dalla scuola media" (1995), "Tre amici, un matrimonio e un funerale" (1996) e "Los Angeles senza meta" (1998). E' stato interprete tra gli altri film anche di "Palindromi" del 2004, presentato in concorso alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, e "Coppia diabolica" (2013) di James Oakley.



