Lutto per Al Bano Carrisi, morta la mamma Jolanda a 96 anni

Lutto per Al Bano Carrisi, morta la mamma Jolanda Ottino. La signora aveva 96 anni. Si è spenta a Cellino San Marco la mamma di Al Bano. Come da lui stesso raccontato in diverse interviste, la donna è sempre stata il suo punto di riferimento.



La signora Jolanda lo ha supportato anche nel suo percorso artistico. Proprio all'adorata mamma, il cantante salentino aveva dedicato il libro Madre mia, l’origine del mio mondo, pubblicato qualche anno fa.

Ultimo aggiornamento: 18:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA