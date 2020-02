Lunetta Savino a Montegranaro con “Non farmi perdere tempo”

MONTEGRANARO - Il 7 febbraio, la grande Lunetta Savino aprirà la stagione del Teatro la Perla di Montegranaro.

Il tempo stringe e Tina realizza che la sua vita è “il riassunto del riassunto”, il medico le ha detto una sola cosa vera: “realizzare i desideri ora”! Non c’è tempo per odiare, sentirsi offesi e portare rancore, perché la “sofferenza più bella è quella che si prova per amore”. Potrebbe sembrare un messaggio retorico, ma non lo è; il personaggio di Tina non è idealizzazione sentimentalista, ma perfetta incarnazione di un’anima pressata dall’urgenza di godere la parte migliore della vita e andare all’essenza delle cose.

Tina, unica voce in scena, colloquia con personaggi che non possiamo vedere, ne indovina pensieri e desideri e si adopera per realizzare la loro felicità insieme alla sua.



Una scenografia semplice: il soggiorno di casa si dilata per accogliere il mondo e, al suo interno, le eliche di un Dna metallico da cui pendono orologi, ricorda a tutti l’urgenza di realizzare la vita.



Napoli è la città eletta per questo spettacolo. Il profilo del Vesuvio con la sua storia ha educato da sempre i napoletani a tener in conto la caducità dell’esistenza e a portare il teatro nella vita quotidiana per reinventare velocemente una realtà diversa, a misura dei propri desideri, per ridere e sorridere anche nei momenti più difficili.

Proprio perché napoletana, il personaggio di Tina è vero, riconoscibile e credibile anche grazie all’interpretazione di Lunetta Savino che le conferisce, tenerezza e simpatia riuscendo nel compito difficile di divertire il pubblico trattando un tema tragico con la massima delicatezza.

Ore 21,15 - apertura biglietteria ore 19.30 - Info 0733 865994.