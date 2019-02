Luke Perry colpito da ictus: Dylan di Beverly Hills 90210 ricoverato d'urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luke Perry, star di Beverly Hills 90210, è stato colpito da un ictus e portato d'urgenza in ospedale. È quanto riporta Tmz: i paramedici sarebbero intervenuti a casa di Luke Perry intorno alle 9.40 di mattina e lo avrebbero trasportato in ospedale. Al momento non è trapelato nulla sulle sue condizioni. Luke Perry, l'indimenticato Dylan di Beverly Hills, ha 52 anni e attualmente recita in Riverdale. L'ictus lo ha colpito, per una tremenda coincidenza, lo stesso giorno in cui è stato annunciato dalla Fox il reboot di Beverly Hills, al quale parteciperanno quasi tutte le sue costar. Ma lui non avrebbe aderito al progetto.